Акції Tesla впали на тлі публікацій Маска про "умови" завершення війни, але падіння почалося раніше (оновлено)
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Акції компанії Tesla втратили 8,6% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском бачення "умов" завершення війни між Україною та РФ, серед яких пропозиція віддати Москві Крим. Водночас падіння вартості паперів компанії почалося ще раніше.
Як свідчать дані біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на $22,85 і тепер становить $242,4.
Наразі ринкову капіталізацію компанії оцінюють у $759,5 млрд.
Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.
Водночас зазначимо, що акції Tesla почали падати ще до твітів Маска. Папери втрачали близько 6,5%, опустившись до $248 за акцію, після публікації квартального звіту компанії щодо постачання.
За підсумками третього кварталу 2022 року Tesla поставила рекордні 343 830 автомобілів по всьому світу, але цей показник все ж таки виявився нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували збільшення продажів до 358 тис. одиниць.
Ймовірно, за допомогою своїх дописів, які очікувано, викликали реакцію, Маск хотів відвернути увагу від проблем компанії.
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Для Південно-Африканця не загадка, чому В'єтнам чи Афганістан менші за США?
Маск увидев падение акций одел маску и за минуту придумал какую то юхню, что бы инвесторы подумали, что падение из за твита и не как не связанно с реальной стоимостью компании
Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни.
"План" Маска складається з чотирьох пунктів:
→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.
"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.
Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".
Маск: Щаз все виправлю! Я знаю як принести мир в Україну!
Акції: *падають ще більше*
Маск: Та ну вас
Але так, ціни на акції впали не через цю скандальну заяву Ілона, аби його підняло і гупнуло.