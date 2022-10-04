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Акції Tesla впали на тлі публікацій Маска про "умови" завершення війни, але падіння почалося раніше (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

маск,илон

Акції компанії Tesla втратили 8,6% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском бачення "умов" завершення війни між Україною та РФ, серед яких пропозиція віддати Москві Крим. Водночас падіння вартості паперів компанії почалося ще раніше.

Як свідчать дані біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на $22,85 і тепер становить $242,4.

Наразі ринкову капіталізацію компанії оцінюють у $759,5 млрд.

Акції Tesla впали на тлі публікацій Маска про умови завершення війни, але падіння почалося раніше 01

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.

Водночас зазначимо, що акції Tesla почали падати ще до твітів Маска. Папери втрачали близько 6,5%, опустившись до $248 за акцію, після публікації квартального звіту компанії щодо постачання.

За підсумками третього кварталу 2022 року Tesla поставила рекордні 343 830 автомобілів по всьому світу, але цей показник все ж таки виявився нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували збільшення продажів до 358 тис. одиниць.

Ймовірно, за допомогою своїх дописів, які очікувано, викликали реакцію, Маск хотів відвернути увагу від проблем компанії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
Мабуть якийсь інвестор із ********* в званні підполковника.
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04.10.2022 10:38
+6
І хто ж йому у вушко цу "геніальне" рішення наспівав?
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04.10.2022 10:33
+5
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04.10.2022 10:33
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04.10.2022 10:33 Відповісти
І хто ж йому у вушко цу "геніальне" рішення наспівав?
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04.10.2022 10:33 Відповісти
Мабуть якийсь інвестор із ********* в званні підполковника.
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04.10.2022 10:38 Відповісти
існують двоногі із трахнутим кацапами мозком Маска... Ось чому, ГеНІЙ та гній так споріднені в написанні.
Для Південно-Африканця не загадка, чому В'єтнам чи Афганістан менші за США?
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04.10.2022 10:40 Відповісти
Сколько ж миллиардов тебе маск параша дала за такой твитт.....
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04.10.2022 10:53 Відповісти
От куда подсакцийных козломордых милиарды?
Маск увидев падение акций одел маску и за минуту придумал какую то юхню, что бы инвесторы подумали, что падение из за твита и не как не связанно с реальной стоимостью компании
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04.10.2022 18:29 Відповісти
У вас не получается! Попробуйте себя в чем-нибудь другом. Внуков, что-ли, понянчить?
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04.10.2022 11:54 Відповісти
Мене зовсім не цікавить ,що каже одоробало і нікчема ,юрко кутовий...,може ти сидиш в окопах,під градами і дронами...може твій син воює...? А воювати тут зі мною нє Куй.....став "+" або "-"...зразу видно кого вибирало ?Нах на фронт...там воюй!!!
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05.10.2022 09:33 Відповісти
МАСК ЗАПРОПОНУВАВ УКРАЇНІ КАПІТУЛЮВАТИ І ПІТИ НА КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ "МИРУ"

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Україна має відмовитися від Криму на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни.

"План" Маска складається з чотирьох пунктів:

→ "референдуми" під наглядом ООН в окупованих Росією областях: "Росія йде, якщо така воля народу";
→ Крим "залишається частиною Росії", "як це було з 1783 року до помилки Хрущова";
→ Україна більше не перекриває подачу води Північнокримським каналом;
→ Україна залишається нейтральною державою.

"Цілком ймовірно, що так і буде зрештою - питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим", - написав Маск.

Маск вважає, що за таким сценарієм Україна втратить тільки Крим, тому що "Росія вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України".
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04.10.2022 12:15 Відповісти
А шановний Ілон, не здогадується, що рашка почне шантаж США, вимагаючи Аляску?!
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04.10.2022 14:51 Відповісти
Пусть эта падла пропутинская свою компанию отдаст плешивому марадёру, если так ему симпатизирует.
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04.10.2022 12:32 Відповісти
я б не став звертати увагу на викрутаси маска там, де він нічого не тямить. А він багато в чому не тямить. Скажімо в освоєнні інших планет земними експедиціями. Не буде на Марсі безпечного для людини життя ще дуже довго. Але маск вже обіцяє. Чи в нього не ті астрономи? Чи вони його просто тролять? Чи сам маск знущається над довірливим людом.
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04.10.2022 12:49 Відповісти
ціню його за PayPal та здобутки по стрибкам з батута в космос, удару по нафтовому лобі в автомобілебудуванні, але... Не вважаю, що воно (мачо-Маск) мало клепку, коли скакало до Джоні Деппа, бо ******** екскурв.
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04.10.2022 12:57 Відповісти
Надо Маска в гости пригласить и повозить в Бучу, Харьков ... пусть проветрится
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04.10.2022 13:03 Відповісти
а його імперію точно він збудував? Ну бо за всіма законами, якщо він її правда сам будував, у нього мало нічого не вийти і він мав би зараз десь по Америці тинятися в пошуках тимчасового заробітку. Але це не так.
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04.10.2022 13:31 Відповісти
А не пішов би ти маск на уй!
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04.10.2022 14:01 Відповісти
Акції: *починають падати*

Маск: Щаз все виправлю! Я знаю як принести мир в Україну!

Акції: *падають ще більше*

Маск: Та ну вас
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04.10.2022 14:04 Відповісти
Бойкот теслі! Тим більше що є конкуренти.
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04.10.2022 14:32 Відповісти
Ошибка Хрущева? Которую "исправил" Путин?, кстати это была не передача, а обмен территориями которую начал не Хрущев, а Сталин значит это ошибка не только Хрущева, но и Сталина , а это по логике Маска в корне должно менять дело и он долден переписать твит и спасибо ему , что не написал про украинских нацистов которые замучали русский народ в Запорожской и Херсонской бластях при том , что Запорожье и Херсон испокон веков была Украина, как Киев и Львов. Только возникает одна загагулина , зачем надо было освобождать от нацисто русских когда не было беженцев и границы были открыты , наверное не так все было плохо а из РФ бегут ? и РФ армия по просту грабители и убийцы, которые захватывают чужие земли для своего руководства.Возникает вопрос так в какой стране нацисты? Да коррупционеры есть но еще не нацисты это высшая стадия коррупции в послесоветских странах когда людей убивают при том ни взирая на национальность.
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04.10.2022 15:07 Відповісти
Маск просто замаскировал объективное падение цены акций под падение от влияния его твитов, что, осознайте не одно и то же.
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04.10.2022 15:24 Відповісти
якщо вже бути до кінця коректним то, шум від об'єктивного падіня акцій тесла, маск можливо намагався прикрити цим скандалом.
Але так, ціни на акції впали не через цю скандальну заяву Ілона, аби його підняло і гупнуло.
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04.10.2022 15:40 Відповісти
Маск супер!Судіть по ділам а не словам...хіба мало нам брехливих але таких зрадливих слів оманськихкнурів ренигатів... ?Один, супер розум, і за свій кошт...зробив для України вже не мало.Поци кремлівської мафії замандюрились знищувати спутники Маска....а він людина ВСЕСВІТУ,знає,як це може засрати космос і світ. ....і не каже ,що Україна порноактриса і не їздивть а Оман....слідкуйте за "напьорсточніками" аОПІ іЗзраді!
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05.10.2022 09:37 Відповісти
 
 