До опалювального сезону готово 88% шкіл, – Міносвіти
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На сьогодні до опалювального сезону вже готово майже 88% українських шкіл.
Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні за результатами огляду вже більше 10,5 тис. шкіл готові до опалювального сезону, а це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", – сказав Шкарлет.
Міністр повідомив, що є регіони із стовідсотковою готовністю шкіл, а саме Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області, а також на 99% готові Одеська область та Київ.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні.
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