Нацбанк обміняв на готівку ще $95 мільйонів доларів та 1 мільйон євро

У понеділок, 3 жовтня, Національний банк провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас 14 системно важливих банків.

У підсумку НБУ обміняв $95 млн із запропонованих до обміну $100 млн, а також 1 млн євро із 100 млн євро, повідомляє пресслужба регулятора.

Участь в операції із обміну доларів США взяли 8 банків, з обміну євро – один банк.

"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк обіцяє здійснювати відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.

"Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить $7,1 млрд, тоді як на початку війни він був меншим ($5,9 млрд)", – наголошується у повідомленні.

Нацбанк також нагадує, що такі операції не впливають на рівень міжнародних резервів.

Як повідомлялося, 26 вересня Національний банк обміняв на готівку для банків $100 млн та 20 млн євро.