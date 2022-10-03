Європа стикається з безпрецедентним ризиком дефіциту газу, – МЕА

Європа стикається з безпрецедентними ризиками для поставок природного газу цієї зими після того, як Росія перекрила більшість трубопровідних поставок, і може опинитися в конкуренції з Азією за й без того дефіцитний і дорогий скраплений газ, який поставляється кораблями.

Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у своєму щоквартальному газовому звіті, передає Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Агентство, що базується в Парижі, заявило, що країнам Європейського Союзу доведеться скоротити використання газу на 13% протягом зими в разі повного відключення Росією на тлі війни в Україні.

Значна частина цього скорочення буде забезпечена за рахунок поведінки споживачів і таких заходів, як зниження температури на термостатах на 1 градус і регулювання температури в котлах, а також за рахунок енергозбереження в промисловості та комунальному господарстві.

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Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 30 вересня досягли політичної згоди щодо заходів для реагування на енергетичну кризу, які запропонувала Єврокомісія.

План, запропонований Єврокомісією в середині вересня, пропонує зменшити споживання електроенергії на 5% у пікові години – що знизить ціну. Країни повинні будуть визначити 10% часу доби, на який випадає найбільше споживання, і в цей період з грудня до кінця березня знизити попит, обираючи для цього інструменти на свій розсуд.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.