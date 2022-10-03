Росія у вересні стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію

Росія у вересні 2022 року знову стала другим за величиною постачальником нафти в Індію.

Про це розповіли аналітики компанії Kpler, передає enkorr.

Так, Індія у вересні імпортувала 842 тис. барелів на день (б/д) російської нафти порівняно з 732 тис. барелів на день у серпні й 888 тис.б/д в липні. Саудівська Аравія була найбільшим постачальником із обсягом 869 тис. б/д, а Ірак посів третє місце з 814 тис. б/д.

Раніше повідомлялося, що в серпні Росія опустилася на третє місце серед найбільших експортерів сирої нафти в Індію, тоді як Саудівська Аравія піднялася на дві позиції і стала найбільшим експортером індійським нафти, вперше за рік випередивши Ірак. Частка Саудівської Аравії на ринку Індії в серпні склала 20,8%, за нею йдуть Ірак (20,6%) і Росія (18,2%).

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Згідно з даними Kpler, минулого місяця індійські нафтопереробні заводи розширили кошик російської нафти, розмістивши замовлення на нафту сортів ВСТО, ARCO і Novy Port Light, які раніше замовляли рідко. Зі слів представника державного нафтопереробного сектора, знижки на російську нафту, можливо, знизилися порівняно з рівнями червня/липня, але ця сировина, як і раніше, дешевша, ніж американські, африканські й багато близькосхідних сортів.

При цьому аналітики галузевої аналітичної компанії Vortexa вважають, що постачання російської нафти в Індію ще більше зростуть у жовтні й листопаді.