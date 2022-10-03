Звільненим із полону українцям виплатили з початку року 20 мільйонів

Протягом 2022 року міжвідомча комісія ухвалила рішення про визнання 317 осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Мінреінтеграції вже перерахувало 197 колишнім полоненим одноразову грошову допомогу по 100 тис. грн кожному. Найближчим часом такі виплати отримають ще 112 осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Водночас триває збір документів на отримання грошової допомоги у всіх звільнених з полону. Зокрема, у жовтні на засіданні комісії планується розгляд заяв від 215 осіб, яких було звільнено 21 вересня 2022 року. Усі вони отримають компенсацію від держави.

Крім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перерахувало 6,8 млн грн на отримання правової допомоги сім’ям незаконно ув’язнених Росією українських громадян. Ще 5,9 млн грн буде виплачено найближчим часом.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.