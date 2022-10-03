З початку війни укладено більше 21 тисячі земельних угод

Із 24 лютого по сьогодні укладено 21,19 тис. угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 37,46 тис. га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Хмельниччина (4,2 тис. га);

Вінниччина (4,2 тис. га),

Полтавщина (4,2 тис. га),

Кіровоградщина (4,1 тис. га);

Дніпропетровщина (3,2 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 397 правочинів у межах ринку землі за площею 2 618 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 122,16 тис. земельних угод. Площа земель згідно із зареєстрованими правочинами сягає 281,99 тис. га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 632 нотаріуси. Усього заяв – 6 334, із них погоджено – 5 534, відмову отримали 796, у черзі на розгляд – 4.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (38 тис. га),

Дніпропетровщина (24,6 тис. га),

Полтавщина (22,5 тис. га);

Кіровоградщина (22,5 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 37,21 тис. грн. Такий показник отримано на основі 101,55 тис. угод із продажу землі за площею в 236,09 тис. га.

Капіталізація ринку (найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі) станом на вересень становить 61,8 млн га (піковий показник був у грудні 2021 року – 936 млн грн).

Топ-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га – Івано-Франківська область (189,7 тис. грн), Київська (104,8 тис. грн), Львівська (69 тис. грн), Житомирська (46,7 тис. грн), Вінницька (45,5 тис. грн) та Закарпатська (40,2 тис. грн).

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