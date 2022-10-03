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Російські окупанти відпустили викраденого гендиректора Запорізької АЕС (оновлено)

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заес,магате

Окупаційні російські війська звільнили викраденого 30 вересня генерального директора Запорізької АЕС Ігора Мурашова.

Про це голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС України. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", – написав очільник МАГАТЕ.

Згодом у пресслужбі "Енергоатома" підтвердили, що гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов звільнений із полону, уточнивши, що наразі він перебуває на підконтрольній Україні території.

"Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжя. Звільнення відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та неабияким зусиллям з боку Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону", – зазначається у повідомленні компанії.

Нагадаємо, 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російськими військовими дорогою від станції до Енергодара. Його місце перебування та доля були невідомі.

Автор: Михайло Орлюк
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