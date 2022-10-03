Витік газу на "Північному потоці-2" продовжується, – берегова охорона Швеції

Берегова охорона Швеції 3 жовтня повідомила, що її службовці зафіксували невеликий витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", при цьому візуально витоку з "Північного потоку" визначити не виходить.

Про це йдеться в заяві охорони, передає Інтерфакс-Україна.

"У понеділок о 08:00 за місцевим часом шведська берегова охорона здійснила обліт місць витоків у межах шведської економічної зони. На той момент більшого витоку видно не було, тоді як менший витік знову трохи збільшився", – сказано в заяві.

"Згідно з озвученим раніше прогнозом, витоки, ймовірно, припиняться в неділю. Цей прогноз тепер застосуємо до більшого витоку з "Північного потоку". У свою чергу, виток з "Північного потоку-2" трохи збільшився від учорашнього дня", – уточнили у відомстві.

Зазначається, що витік з "Північного потоку-2" досяг діаметра 30 м (на поверхні моря – ред.).

Минулими вихідними енергетичне агентство Данії повідомляло, що витік газу припинився на обох газопроводах.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Крім того, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.