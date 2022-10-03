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Через "Дію" подали 275 тисяч заявок про пошкоджене житло, – Шуляк
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Через портал та додаток "Дія" було подано 275,7 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване російським агресором житло.
Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Станом на 3 жовтня окупанти знищили й пошкодили по всій Україні 19,05 млн кв. м житла. 275,68 тис. – кількість заяв у "Дії", – написала Шуляк.
Раніше повідомлялося, що Рада схвалила податкові пільги для власників зруйнованого російськими військами майна
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