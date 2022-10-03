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Угорщина отримала від Росії відстрочку для розрахунків за газ, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

орбан,путін

Російський монополіст "Газпром" дозволить Угорщині відстрочити платежі за газ у випадку необхідності.

Як повідопили у Міністерстві економічного розвитку Угорщини, відповідна угода укладена між "Газпромом" і угорською державною енергетичною компанією MVM Zrt, пише Bloomberg.

Вона дозволить угорській компанії відстрочити на три роки платежі за газ, які мають бути сплачені протягом наступних шести місяців. При ціні 300 євро ($292) за МВт-год загальна сума платежів, які можуть бути відстрочені, складе від 3,5 до 4,5 мільярдів євро, повідомило угорське міністерство.

Міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь зазначив, що ця угода допоможе стабілізувати курс угорського форинта, який останнім часом рекордно впав.

"Це може допомогти стабілізувати форинт, оскільки платежі настануть через три роки", – сказав міністр.

Угорщина значно залежить від російських енергоресурсів, згідно з даними уряду країни, вартість імпорту нафти та газу цього року зросла до приблизно $19 мільярдів з $4 мільярдів у 2019 році.

Крім того, Угорщина додатково закупить у "Газпрому" газ на $1,7 мільярда.

Читайте також: Орбан розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії

Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
мадяри відстрочку за газ у ху@ла "насосалі" хвойди підмоскальські...
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03.10.2022 19:20
+3
фу, ***** ну і проститутки.
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03.10.2022 20:08
+2
Хазяїн пестить свого Шарка.
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03.10.2022 20:43
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мадяри відстрочку за газ у ху@ла "насосалі" хвойди підмоскальські...
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03.10.2022 19:20 Відповісти
Що про цей підазіатьский народ говорити, коли у них на гербі хрест і той похилений, напівупалий.
А друг Швейка сапер Водічка 100 років назад уже попереджали про цей пришлий народ.
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03.10.2022 19:55 Відповісти
фу, ***** ну і проститутки.
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03.10.2022 20:08 Відповісти
пока еще мадяры так низко не упали как наш суд, прокуратура, полиция и т.д. И например мадяры ввели санкции, а у нас досих пор еще не ввели на олигархов с параши,
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03.10.2022 21:25 Відповісти
че ты хочешь доказать что у нас нет коррупции??? пойди в ближайшую прокуратуру или в суд и посмотри какие там дибилы сидят
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03.10.2022 22:52 Відповісти
Хазяїн пестить свого Шарка.
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03.10.2022 20:43 Відповісти
А там Рашки не стане, і не треба буде платити за газ? Орбан хитрий, прямо як його батько. Але репутацію свою він дуже підмочив...
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03.10.2022 21:34 Відповісти
мабуть думають що ще трішечки попетляються і платити взагалі не прийдеться. Бо не буде кому платити.
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03.10.2022 22:14 Відповісти
Хорошая будапешкая собачка, на сосиску! Гавкай на ес, а на хозяина не надо. Погладил.
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04.10.2022 01:01 Відповісти
Орбан до блеска языком полирует резиновой жопу кремлевской крысы.
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04.10.2022 06:25 Відповісти
І оці мадяри в ЄС. Ні в кого не виникає якихось питань?
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04.10.2022 06:55 Відповісти
Мадяри у всі часи і віки і у всі війни були продажними сикунами. Вступ до НАТО і ЄС вони використали з одною метою - заховатися за чужі спини і звідти "хоробро" скавчати та вирішувати територіальні, мовні і історичні стосунки зі своїми сусідами. Причім - зі всіма, не лише з Україною. Цю ******* не переварюють всі сусіди... А значення цієї шантрапи для ЄС - то лише збитки. Щодо військового значення для НАТО - то мадярщина нуляча і потрібна буде лише як територія. Щодо надійності як "бойових побратимів" для НАТО - то вона просто фантастична! Варто проаналізувати історію двох світових війн і ролю в них угорщини і її раті...
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04.10.2022 08:30 Відповісти
Чи віслюк здохне,чи падішах помре.
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04.10.2022 09:11 Відповісти
Насосал.
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04.10.2022 12:13 Відповісти
 
 