На компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги виділено 14 мільярдів, – Чернишов

Цьогоріч у державному бюджеті на виплату компенсації різниці в тарифах (між економічно обґрунтованим і встановленим) на комунальні послуги передбачено 14 млрд грн.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на брифінгу, передає Укрінформ.

"Прийнято постанови уряду, а також закони, які передбачають у державному бюджеті суму 14 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах", – сказав Чернишов.

Він сподівається, що розрахунки з підприємствами комунальної сфери відбудуться до кінця року.

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Чернишов також наголосив, що існуюча заборгованість підприємств теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз України" не є підставою для відмови в укладанні договорів на постачання газу такому підприємству.

Раніше повідомлялося, що Кабмін переніс дату врегулювання заборгованості з різниці в тарифах на компослуги. Врегулюванню підлягатиме заборгованість перед надавачами комунальних послуг, що утворилася станом на 1 липня 2022 року, а надалі для підприємств теплокомуненерго – щоквартально протягом дії воєнного стану.

У грудні 2021 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання громадам субвенції на погашення різниці між встановленими та ринковими тарифами на комунальні послуги. Врегулюванню підлягала заборгованість станом на 1 червня 2021 року.