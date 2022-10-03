Євросоюз та Україна підписали меморандум про виділення 5 мільярдів євро допомоги

Європейський Союз надасть 5 млрд євро Україні на невідкладні потреби в ліквідності, виплату зарплат і пенсій.

Про це повідомив виконавчий заступник голови Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

"Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною після того, як Росія почала свою жорстоку війну. Цього разу: ЄС надасть 5 млрд євро на невідкладні потреби в ліквідності, виплату зарплат і пенсій. Ми доставимо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини будуть пізніше цього року", – написав Домбровскіс.

Як повідомлялося, 20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Україна отримає кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.