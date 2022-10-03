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Google припинив роботу свого сервісу перекладів у Китаї

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google

Американська Google припинила роботу сервісу перекладів Google Translate на території материкового Китаю, пославшись на низький рівень використання.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Інтерфакс-Україна.

Google наслідувала ряд інших американських інтернет-компаній, які пішли з китайського ринку за минулі кілька років, на тлі високої конкуренції, жорсткості регулювання і жорсткої цензури в інтернеті.

Крім того, у Китаї останніми роками спостерігається активне зростання власних сервісів перекладу, здатних конкурувати із зарубіжними.

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Google у 2010 році вивів з Китаю свій пошуковий сервіс, відмовившись піддати цензурі пошукові запити в країні. Тим часом, компанія прагнула розширити присутність на китайському ринку, в 2017 році запустивши оновлену версію Google Translate для китайських користувачів.

Компанія також керувала центром дослідження штучного інтелекту в Пекіні, проте закрила його у 2019 році та повідомила, що більше не проводить дослідження у цій галузі в Китаї.

Google, як і раніше, надає обмежену кількість сервісів у Китаї, включно з Chrome, що є найбільш популярним браузером у країні, згідно з аналітичною компанією StatCounter.

Тим часом, якість китайських сервісів перекладу продовжує покращуватися в останні роки, пише WSJ. Цьому сприяє те, що Пекін зробив розвиток досліджень у галузі штучного інтелекту одним із державних пріоритетів. Серед популярних сервісів є Baidu Translate, керований Baidu Inc., а також сервіси конкурентів компанії, включаючи Sogou Inc. та iFlytek Inc.

Автор: Галина Ялівець
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