Держава компенсує відсотки за пільговими кредитами для бізнесу на 143 мільярда

З початку дії державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 48 138 кредитів на загальну суму 142,6 млрд грн, з яких 31 151 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,15 млрд гривень.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, минулого тижня у рамках програми видано 253 пільгові кредити на загальну суму 1,23 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 143 кредитні договори на суму 0,41 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 13 316 кредитних договорів на загальну суму 52,98 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 10 675 кредитних договорів на суму 30,51 млрд грн), з яких:

0,76 млрд грн – на інвестиційні цілі;

4,75 млрд грн – як антикризові кредити;

4,41 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

21,12 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

21,92 млн грн – на антивоєнні цілі.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.

Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".