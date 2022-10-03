ЄС виділив Україні 5 мільйонів євро на відновлення пошкоджених війною будинків

Європейський Союз надасть Фонду енергоефективності 5 млн євро на реалізацію пілотної програми з відновлення будинків.

Про це йдеться в повідомденні Фонду.

За попередніми прогнозами, у середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій.

Європейський Союз дав згоду на виділення 5 млн євро на реалізацію цього пілотного проєкту.

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"Ідею щодо розширення сфери діяльності Фонду, зокрема для запуску нової програми, спрямованої на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій, ми почали втілювати у життя з квітня поточного року і дякуючи підтримці ЄС, наших міжнародних партнерів, донорів та Мінрегіону, зараз запуск цієї програми на фінішній прямій. Це буде повністю грантова програма, яка буде реалізовуватись поки лише в 4 регіонах України – Київщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина", – розповів директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

За перший пілотний проєкт планується надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ.

"І оскільки на реалізацію цієї програми ми поки не маємо багато коштів, то плануємо спочатку видавати на один будинок не більше 6 млн грн", – додав Фаренюк.

Разом з тим, директор Фонду енергоефективності подякував Європейському Союзу за підтримку та висловив сподівання, що у 2023 році фінансування на реалізацію цієї програми буде збільшено. Наразі потреба у коштах для збільшення кількості будинків – учасників цієї програми до 1000 складає орієнтовно 3 млрд грн, або 75 млн євро.

Також, директор Фонду енергоефективності повідомив учасникам заходу, що попри війну, Фонд продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках програми "Енергодім" та надавати підтримку ОСББ, які подали заявки на участь у програмі до війни.

"На сьогодні ми маємо 215 повністю або частково завершених енергоефективних проектів за програмою "Енергодім", 58 ОСББ завершили свої проекти у період війни і за цей період Фонд компенсував ОСББ 376,3 млн грн. Також наразі ми отримали 196 заявок на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт і прийом та опрацювання нових заявок на затвердження проєкту, на зміни до проєкту, на верифікацію та на продовження строку реалізації проєктів триває", – сказав Фаренюк.

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