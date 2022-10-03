Кількість договорів страхування авто для виїзду за кордон зросла у 2 рази, – МТСБУ

Кількість укладених договорів страхування авто для виїзду за кордон "Зелена карта" у січні-серпні 2022 року склала 1,05 млн, що у 2,11 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать статистичні дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

При цьому сума нарахованих компаніями-членами МТСБУ страхових премій за договорами "Зелена карта" збільшились у 2,3 раза – до 2,45 млрд грн.

Водночас розмір сплачених відшкодувань за цими угодами зріс на 29,9% – до 10,21 млн євро, а їх кількість зросла лише на 17% – до 3,86 тис.

Як повідомлялося, страховики-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з 1 вересня почали укладати електронні договори міжнародного страхування "Зелена карта".

Водночас страхувальники як і раніше матимуть право укладати договори міжнародного страхування в паперовій формі, з використанням карток зеленого кольору.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена карта" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена карта" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки. Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.