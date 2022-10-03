Туреччина відкрила новий ринок для експорту української продукції

Туреччина у вересні 2022 року відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме переробленого тваринного білка (не призначеного для споживання людей).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що МЗС та Держпродспоживслужба продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту, усуненням технічних перешкод в торгівлі, наданням державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.

За словами міністра Дмитра Кулеби, підтримка українських експортерів залишається одним із найважливіших пріоритетів МЗС України.

Кулеба також нагадав про міжнародну платформу економічної дипломатії NAZOVNI, яка надає вітчизняному бізнесу ефективну допомогу у пошуку іноземних партнерів, а також інформаційну та організаційну підтримку. Українські дипломати чекають звернень українського бізнесу через цифрову платформу та готові максимально допомагати.

"МЗС готове допомагати кожному українському бізнесу у виході на нові ринки, якщо у відповідь бізнес створюватиме в Україні робочі місця та сприятиме зростанню валютних надходжень в економіку України, що критично важливо для нашої держави в умовах війни", – підсумував Кулеба.