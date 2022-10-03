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"Київтеплоенерго" погодило інвестиційну програму на 522 мільйони

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киевтеплоэнерго

Київська міська військова адміністрація погодила інвестпрограму КП "Київтеплоенерго" на 12 місяців бюджетом 522,29 млн грн.

Згідно з текстом відповідного розпорядження, усі кошти – власні, передає Інтерфакс-Україна.

34,78% коштів спрямують на заходи щодо зниження суттєвих витрат та ресурсів, 5,03% – на заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, 5,14% – на впровадження та розвиток інформтехнологій, 4,64% – на модернізацію та закупівлю нового спеціалізованого та спеціального транспорту. 50,41% – на інші заходи, у тому числі встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії.

Інвестпроєкт передбачає внутрішню норму прибутковості 13%, індекс прибутковості становитиме 1,1, дисконтований період окупності – 9,5 років.

Раніше повідомлялося, що депутати Київради збільшили розміри статутних фондів КП "Київтеплоенерго" на 1 млрд грн та кожної районної керуючої компанії міста – на 50 млн грн.

Автор: Галина Ялівець
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