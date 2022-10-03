Американська Nvidia закриє офіс у Росії

Американська компанія Nvidia закриє офіс у Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на джерело, близьке до компанії. Також цю інформацію виданню підтвердив представник Nvidia.

За словами співрозмовника, співробітникам Nvidia оголосили про закриття офісу в Росії. За його даними, компанія зараз "активно вивозить на чартерних літаках тих, хто згоден релокуватись до офісів в інших країнах".

Представник Nvidia не прокоментував інформацію про вивезення літаками, але, підтвердив, щокомпанія оголосила співробітникам 30 вересня про закриття офісу в Росії через "неможливість забезпечити їхню ефективну роботу".

До лютого 2022 року в Nvidia в Росії працювало понад 300 співробітників, наразі їх залишилося 240, в основному це інженери, розповів представник компанії. Їм надано можливість продовжити роботу в інших країнах, додав він.

Зі співробітниками, які не захочуть переїжджати з Росії, компанія розірве контракт за угодою сторін з вихідною допомогою, зазначив представник Nvidia.

Як повідомлялося, у липні стало відомо, що американська компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

Нагадаємо, у березні компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії.

Nvidia – це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.