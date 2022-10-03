Країни ОПЕК та Росія обмежать видобуток нафти заради високих цін, – FT

Нафтовий картель ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, планують обговорити на наступному засіданні зменшення видобутку нафти на 0,5-1 млн барелів на добу.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, близькі до обговорення цього питання.

Видання зауважує, що це може стати найбільшим обмеженням видобутку з початку пандемії коронавірусу та еквівалентно понад 1% глобального постачання нафти. Таке рішення загрожує підвищенням цін на нафту в той час, коли більша частина світу бореться за зниження витрат на енергоносії, і може призвести до потенційного ускладнення стосунків із США.

Однак двоє співрозмовників видання, ознайомлених із позицією Саудівської Аравії, стверджують, що королівство підтримає зменшення видобутку заради збереження високих цін на нафту. Ер-Ріяд також прагне зберегти у резерві частину потужностей для видобутку, оскільки побоюється, що видобуток у Росії може різко впасти пізніше цього року, коли західні санкції проти експорту російської нафти посиляться.

Джерела видання зазначають, що Росія також підтримує зменшення видобутку, оскільки її доходи від нафти впали в останні місяці, а покупці вимагають великих знижок на російську нафту. Нещодавнє зміцнення рубля також зменшило суму, яку уряд Росії отримує від експорту нафти.

Поява інформації про можливе обмеження видобутку нафти у рамках угоди ОПЕК+ призвела до зростання цін.

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Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 14:12 підскочили на $3,39 (3,98%) – до $88,53 за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $3,33 (4,19%) – до $82,82 за барель.

Brent завершила попередній тиждень зростанням на 2,2%, але впала за підсумками вересня та третього кварталу на 8,8% та 23% відповідно. WTI за тиждень піднялася в ціні на 1%, але втратила за підсумками місяця та кварталу 11% та майже 25% відповідно.

Як повідомлялося, минулого місяця міністри країн нафтового картелю ОПЕК та країн-партнерів, зокрема Росії, домовилися знизити квоту на видобуток нафти у жовтні на 100 тисяч барелів на добу щодо вересня.

Наступна чергова зустріч міністрів країн ОПЕК+ призначена на 5 жовтня.