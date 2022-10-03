Нацбанк збільшив продаж валюти за місяць до $2,8 мільярда

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) минулого тижня зріс до $862 млн порівняно з $737,8 млн попереднього тижня та $510,7 млн два тижні тому.

За даними НБУ, з 26 по 30 вересня регулятор придбав $5,4 млн, а продав $867,4 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас цього тижня на готівковому ринку гривня зміцнилася приблизно на 70 копійок – до близько 42 грн/$, відігравши падіння попереднього тижня.

За даними джерел на ринку, зростання інтервенцій Нацбанку останніми тижнями викликане задоволенням тимчасового "неринкового" попиту на валюту, зокрема, для потреб оборони.

Таким чином, загалом у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).

Загалом з початку року по 30 вересня включно НБУ придбав на ринку $3,13 млрд ​​та 111 млн євро, а продав $19,48 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $16,71 млрд та 1,79 млрд євро.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну, Україна у вересні отримала близько $2 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету порівняно з $4,69 млрд у серпні, $2,75 млрд у липні та $3,37 млрд у червні.

Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

У 2021 році щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд.