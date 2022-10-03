У "Дії" з’явилася можливість придбати військові облігації

Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Військові облігації – це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в "Дії", підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу", – зазначив він.

Міністр додав, що кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим.

Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".

Згідно з інформацією в "Дії", наразі для покупки доступні сім паперів: Горлівка з датою погашення 2 листопада цього року, Мелітополь – 11 січня, Херсон – 1 березня, Маріуполь – 21 червня, Луганськ – 5 липня, Донецьк – 27 вересня та Крим – 25 жовтня 2023 року.

Усі вказані облігації можна придбати через "Альфа-Банк Україна", а окремі випуски – через державний "Укргазбанк" або через Bond.ua від торговця "БТС Брокер". Зазначається, що список банків та партнерів буде оновлюватися.

Як додали у Міністерстві фінансів, кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування потреб ЗСУ та підтримку економіки України у воєнний час. Інвестори допомагають забезпечувати українську армію найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами, а також підтримують забезпечення нагальних потреб та життєдіяльність економіки: виплату зарплат, пенсій та соціальних виплат.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком.