Видатки російського бюджету на утримання Путіна збільшать на 30%, – ЗМІ

Витрати федерального бюджету на "функціонування президента РФ" у 2023 році збільшаться на 30%.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на пояснювальну записку до закону про бюджет, який минулого тижня було внесено до Держдуми РФ.



Так, за рік Путін і його адміністрація коштуватимуть скарбниці 19,13 млрд рублів – на 4,12 млрд рублів більше, ніж було закладено у трирічний бюджет, ухвалений рік тому.



У 2024 році витрати на утримання президента та його адміністрацію збільшаться на 4,49 млрд рублів (+29%), до 19,98 млрд рублів; а 2025-го року – на 4,45 млрд рублів (+29%), до 20,59 млрд.



"Сумарно за три роки "функціонування" Путіна коштуватиме платникам податків 59,7 млрд рублів – суму, яку можна порівняти з річним бюджетом Костромської області, Магаданської області або Кабардино-Балкарії", – зазначає видання.



Водночас майже 90% додаткових витрат підуть на підвищення зарплат чиновників АП та інших структур. Зростання видатків на президента – 29-30% – стане рекордним серед усіх гілок влади.