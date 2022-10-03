Уряд запустив оновлену програму доступної іпотеки "єОселя"

В Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія".

Як додали у відомстві, "єОселя" дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

Уже п’ять банків інтегровано у програму: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Скай банк" та "Глобус Банк". Вони вже готові розпочати видачу перших кредитів.

У цьому році учасниками програми зможуть стати такі соціальні категорії, як військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.

Із початку 2023-го року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів анонсував запуск оновленої програми пільгового іпотечного кредитування з 1 жовтня.

Спочатку пільговий іпотечний кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть отримати військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони; медики; вчителі та педагогічні працівники; науковці.

У межах програми "Доступна іпотека" можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років.

Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку. Також вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 раза для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб, на відстані до 15 км від Києва, в 2 рази – для міст з населенням 100-300 тис. осіб, в 1,75 раз – для інших населених пунктів.