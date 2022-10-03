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Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Новини БізнесЦензор Транспорт

icao,икао

Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО, входить до структури ООН).

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, під час Асамблеї ІСАО у Монреалі Росію не переобрали у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації.

При цьому останній етап голосування 170 країн-членів ІСАО відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

"Можу лише вітати таке рішення організації та сподіваюсь, що у вівторок, 4 жовтня, Росія остаточно вийде з Ради Міжнародної організації цивільної авіації", – прокоментував рішення міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

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Як повідомлялося, раніше Росія вже отримала від ICAO позначку "червоний прапор" за недостатнє забезпечення безпеки польотів.

У червні Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.

Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Автор: Михайло Орлюк
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З Радбезу виженіть, бо це вже давно навіть не смішно.
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03.10.2022 13:40 Відповісти
Да эту парашу, со всюду надо гнать сраной метлой, потому что, где россия там вечно войны, разруха, грабёж, насильство. Это лично Украина испытала на себе, весь этот страх и ужас, не приведи Господи такое пережить!
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03.10.2022 23:53 Відповісти
Эта победа, таварищи
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04.10.2022 01:04 Відповісти
 
 