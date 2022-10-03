Ексінженер кіностудії Довженка та гендиректор компанії підозрюються у розкраданні понад 4 мільйонів

Колишній інженер держпідприємства та гендиректор приватної компанії підозрюються у розкраданні понад 4,4 млн гривень коштів ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що відповідні підозри були вручені фігурантам 30 вересня.

У межах розслідування встановлено, що в листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженко" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіо-візуального обладнання. Переможцем у тендері стала наперед визначена компанія, з якою було укладено договір, який не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

За умовами договору, обладнання для кіностудії мали поставити до кінця 2018 року, проте фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року.

"Незважаючи на це, головний інженер посприяв у тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії усю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудією за непоставлене обладнання було сплачено понад 4,4 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

На сьогодні дії головного інженера та гендиректора приватної структури кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.