Виробництво молока в Україні впало з початку року на 15%

Виробництво молока в Україні за вісім місяців 2022 року склало 5,1 млн тонн, що на 14,6% менше показника минулого року.

Про це повідомляє Інфагро із посиланням на дані Держстату.

Так, господарства населення зменшили обсяги виробництва на 18%, водночас сільськогосподарським підприємствам вдалося уникнути суттєвого падіння, зниження складає 6,7%.

Так, обсяги виробництва молока в областях, де не проходять воєнні дії становили 4,1 млн тонн, а там, де тривають воєнні дії – 1 млн тонн.

За даними Держстату, поголів’я корів в Україні на 1 вересня становило 1,4 млн голів, що на 15% нижче показника минулого року.