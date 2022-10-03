Інфляція в Туреччині оновила максимум за 24 роки

Річна інфляція в Туреччині досягла нового 24-річного максимуму у вересні та становила 83,45%.

Про це повідомляє АР із посиланням на офіційні дані країни.



Статистичний інститут Туреччини повідомив, що споживчі ціни зросли на 3,08% порівняно з попереднім місяцем.



Експерти кажуть, що інфляція набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції в понеділок оцінила річний показник на рівні 186,27%.

Минулого місяця центральний банк Туреччини провів чергове зниження процентної ставки, знизивши базову ставку до 12%, незважаючи на зростання цін, падіння ліри та незбалансований поточний рахунок.

Ліра втратила понад 50% своєї вартості стосовно долара США з того часу, як минулого року центральний банк почав знижувати ставки.



Вторгнення Росії в Україну та падіння курсу ліри спровокували інфляцію. Економісти кажуть, що зростання інфляції в Туреччині підживлюється переконанням президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії.



Згідно з даними статистичного інституту, найбільше річне зростання цін спостерігалося в транспортному секторі – на 117,66%, за ним йдуть ціни на харчі та безалкогольні напої – на 93%.