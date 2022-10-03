Запрацював "митний безвіз" із ЄС: відправлено перші вантажі

В Україні запрацював "митний безвіз". Перші вантажі вже прямують в Україну та з України під процедурою спільного транзиту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з 1 жовтня для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, тож для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом.

Першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина. Україною також випущено товари під процедуру спільного транзиту для доставки в Німеччину.

"Перша транзитна декларація Т1 була відправлена сьогодні (1 жовтня, – ред.) з Німеччини до України. Митники вже бачать її у електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки", – наголосили у Мінфіні.

Також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд з України. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини.

Як додали у міністерстві, відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.

Як повідомлялося, Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Нагадаємо, наприкінця серпня президент Володимир Зеленський підписав закони для "митного безвізу" з ЄС.