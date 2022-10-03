Продажі нових авто зросли у вересні на 16%, – "Укравтопром"

У вересні на ринку нових легкових автомобілів було зареєстровано 3,4 тис. продажів, що на 16% більше ніж місяцем раніше. Водночас результат є у 2,8 раза меншим у порівнянні з вереснем 2021 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що лідерство на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нових автівок цієї японської марки. Водночас, у порівнянні з серпнем поточного року, попит на нові "Тойоти" зменшився на 10%, а відносно вересня 2021 року – майже у 2,3 раза.

Другий результат у Skoda – 312 авто, що на 94% більше серпневого показника марки та на 20% менше, ніж у вересні минулого року. Третьою за популярністю стала Hyundai – 265 реєстрацій, що на 54% більше ніж минулого місяця, але менше на 38% ніж торік. До топ-5 також увійшли Mitsubishi – 261 автівка (+123%, -41%) та BMW– 250 реєстрацій (+27%, -1%).

Найпопулярнішим автомобілем вересня став Toyota RAV-4. Цей кросовер впродовж місяця вибрали 305 покупців.

Загалом із січня по вересень 2022 року українці придбали і поставили на облік 27,8 тис. нових легкових автівок, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.