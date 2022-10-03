Молдова отримала дозвіл на закупівлю газу на румунському ринку

Молдовська державна компанія Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, передає TV8.

Румунська Національна агенція з регулювання енергетики видала Energocom відповідну ліцензію.



Зазначається, що молдовська компанія також зареєстрована на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні.



Спину додав, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з жовтня скоротив поставки газу в Молдову на 30%.