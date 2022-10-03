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Молдова отримала дозвіл на закупівлю газу на румунському ринку
Новини БізнесЦензор Енергетика
Молдовська державна компанія Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, передає TV8.
Румунська Національна агенція з регулювання енергетики видала Energocom відповідну ліцензію.
Зазначається, що молдовська компанія також зареєстрована на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні.
Спину додав, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.
Як повідомлялося, російський "Газпром" з жовтня скоротив поставки газу в Молдову на 30%.
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