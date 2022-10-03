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"Приватбанк" відновив роботу у звільненій Балаклії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

приватбанк

Державний "Привабанк" відновив роботу відділення банку у звільненій від окупантів Балаклії, що на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Приватбанк" продовжує відновлення мережі у звільнених від окупації містах Харківської області – сьогодні почало обслуговування клієнтів відділення банку у Балаклії", – йдеться у повідомленні.

Раніше на деокупованій Харківщині було відновлено обслуговування клієнтів в Дергачах та Золочеві.

Також наголошується, що поступово в регіоні відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів "Готівка на касі".

Автор: Юлiя Недашківська
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