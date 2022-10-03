ОАСК знову скасував вимогу податківців до "Укртрансгазу" доплатити податки на 1,8 мільярда

Окружний адмінсуд міста Києва (ОАСК) 27 вересня задовольнив позов АТ "Укртрансгаз" до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків та скасував податкове повідомлення-рішення від 14 грудня 2018 року про збільшення грошового зобов’язання з податку на прибуток на 1,8 млрд грн.

Як повідомляє Finbalance, у лютому 2020 року ОАСК уже ухвалював таке ж рішення, яке було залишене без змін Шостим апеляційним адмінсудом у вересні того року. Проте в серпні 2021 року Верховний Суд відправив цю справу на новий розгляд.

Згідно з судовими матеріалами, податківці констатували, що "Укртрансгаз" не включив до складу інших доходів за 2015 рік вартість природного газу в обсязі 1,39 млрд кубів за ціною 7221,6 грн (з ПДВ та цільовою надбавкою у розмірі 2%) на загальну суму 10 млрд грн як безоплатно отриманий актив, а тому, за висновками ДПС, держкомпанія занизила дохід на 10 млрд грн.

Натомість ОАСК зазначив, що висновок податківців про безоплатне отримання позивачем активу "лише за наявності розбіжностей в обліках природного газу через непідписання ПАТ "НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз" відповідних первинних документів не може вважатися обґрунтованим і таким, що відповідає дійсним обставинам справи", адже "був встановлений факт складання актів приймання-передачі природного газу між ПАТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" без передачі природного газу за цими актами у дійсності".

"Укртрансгаз" входить у групу "Нафтогазу", забезпечує діяльність підземних газосховищ (загальною місткістю 31 млрд кубів), здійснює роботи з модернізації й будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

До 1 січня 2020 року "Укртрансгаз" також управляв українською газотранспортною системою, однак після завершення анбандлінгу цю функцію виконує "Оператор ГТС".