ОАСК знову скасував вимогу податківців до "Укртрансгазу" доплатити податки на 1,8 мільярда
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Окружний адмінсуд міста Києва (ОАСК) 27 вересня задовольнив позов АТ "Укртрансгаз" до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків та скасував податкове повідомлення-рішення від 14 грудня 2018 року про збільшення грошового зобов’язання з податку на прибуток на 1,8 млрд грн.
Як повідомляє Finbalance, у лютому 2020 року ОАСК уже ухвалював таке ж рішення, яке було залишене без змін Шостим апеляційним адмінсудом у вересні того року. Проте в серпні 2021 року Верховний Суд відправив цю справу на новий розгляд.
Згідно з судовими матеріалами, податківці констатували, що "Укртрансгаз" не включив до складу інших доходів за 2015 рік вартість природного газу в обсязі 1,39 млрд кубів за ціною 7221,6 грн (з ПДВ та цільовою надбавкою у розмірі 2%) на загальну суму 10 млрд грн як безоплатно отриманий актив, а тому, за висновками ДПС, держкомпанія занизила дохід на 10 млрд грн.
Натомість ОАСК зазначив, що висновок податківців про безоплатне отримання позивачем активу "лише за наявності розбіжностей в обліках природного газу через непідписання ПАТ "НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз" відповідних первинних документів не може вважатися обґрунтованим і таким, що відповідає дійсним обставинам справи", адже "був встановлений факт складання актів приймання-передачі природного газу між ПАТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" без передачі природного газу за цими актами у дійсності".
"Укртрансгаз" входить у групу "Нафтогазу", забезпечує діяльність підземних газосховищ (загальною місткістю 31 млрд кубів), здійснює роботи з модернізації й будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.
До 1 січня 2020 року "Укртрансгаз" також управляв українською газотранспортною системою, однак після завершення анбандлінгу цю функцію виконує "Оператор ГТС".
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