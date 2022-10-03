Мешканці звільнених територій із листопада отримуватимуть додатково 2200 гривень, – Мінреінтеграції

Із наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада", передає пресслужба Мінреінтеграції.

Вона нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл. Це як гуманітарна допомога: харчі, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, – так і фінансова підтримка.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", – наголосила Верещук.

У міністерстві нагадали, що наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.