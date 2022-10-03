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Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано, – Зеленський

Новини БізнесЦензор Транспорт

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що проєкт будівництва українського флоту буде реалізований.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення.

Очільник держави зазначив, що 2 жовтня у присутності першої леді Олени Зеленської у Туреччині було спущено на воду перший корвет для нашої держави з тих, що мають бути побудовані турецькою стороною – корвет "Гетьман Іван Мазепа".

"Немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани", – наголосив Зеленський.

За його словами, "наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів".

Автор: Юлiя Недашківська
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*****?если они будут без крылатых ракет средней дальности то толку,Неижпапу катать?в Нептун вложиться не желает?
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03.10.2022 09:22 Відповісти
 
 