Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що проєкт будівництва українського флоту буде реалізований.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення.

Очільник держави зазначив, що 2 жовтня у присутності першої леді Олени Зеленської у Туреччині було спущено на воду перший корвет для нашої держави з тих, що мають бути побудовані турецькою стороною – корвет "Гетьман Іван Мазепа".

"Немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани", – наголосив Зеленський.

За його словами, "наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів".