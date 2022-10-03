У Росії заявили про технічну можливість відновлення "Північного потоку"

Віцепрем’єр Росії Алєксандр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє РІА Новості, передає Європейська правда.

"Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це вимагає часу й відповідних коштів. Я впевнений, що будуть знайдені відповідні можливості", – сказав Новак.

Він також заявив, що у виведенні з ладу ниток газопроводу "Північний потік" зацікавлені країни, які "займали негативну позицію щодо цього проєкту". При цьому він назвав США, Польщу та Україну.

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.