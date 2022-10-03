У Росії заявили про технічну можливість відновлення "Північного потоку"
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Віцепрем’єр Росії Алєксандр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".
Про це повідомляє РІА Новості, передає Європейська правда.
"Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це вимагає часу й відповідних коштів. Я впевнений, що будуть знайдені відповідні можливості", – сказав Новак.
Він також заявив, що у виведенні з ладу ниток газопроводу "Північний потік" зацікавлені країни, які "займали негативну позицію щодо цього проєкту". При цьому він назвав США, Польщу та Україну.
Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".
Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.
У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.
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Только "на металл" если кто купит