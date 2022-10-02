БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1023 відвідувача онлайн
Новини Макроекономіка
1 418 5
націоналізація (135) Росія (11616)

На найближчому засіданні Рада розгляне націоналізацію активів РФ

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

дефолт,росія

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"Прем'єр-міністр говорив раніше, що вони підготували перелік, у якому 903 об'єкти, що належать безпосередньо РФ як державі. Я думаю, що саме цей перелік із якимись незначними змінами затвердила РНБО. Заява президента про те, що Верховна Рада має проголосувати законопроєкт щодо націоналізації, стосується саме цього рішення. Тут діє особлива процедура й окремий механізм, який ми ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента своїм окремим законопроєктом", – пояснила Підласа.

Вона зауважила, що ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є й мережа магазинів Brocard, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

"Усі ці більш як 900 об'єктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі об'єкти перейдуть у власність держави, після цього держава може визначатися, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від працюючого підприємства, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо", – резюмувала народна депутатка.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце дійсно потужне рішення.....аж на сьомому місяці війни.
показати весь коментар
02.10.2022 20:01 Відповісти
Розумне рішення на 7 місяці війни. Може на часі прийняти закон про цивільну зброю? Зелені не можуть визначитись із пріоритетами у відповідь на анексію і мобілізацію в рф?
показати весь коментар
02.10.2022 22:59 Відповісти
Чекаю з нетерпінням найближчого засідання Ради
показати весь коментар
02.10.2022 23:31 Відповісти
Стефанчук-Зеленський аж охляли від ТУРБОНАДДУВА служок з прийняття анти *********** законів!!!
Бажано, ще б і своїх олігархів не забувати, бо фірташі та пінчуки з каламойськими, та ще купа затихарилися, якось в «забутті»….!!!
Стефанчук-Зеленський тільки борги їм встигають списувати, чомусь….
Слава Захисникам України !!
Смерть рашистам ***** та ******** зажопівцям в Україні!!,
показати весь коментар
03.10.2022 00:40 Відповісти
Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб, з урахуванням пропозицій президента.
показати весь коментар
03.10.2022 07:08 Відповісти
 
 