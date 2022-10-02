Число українських біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі перевищило 4 мільйони, – ООН

Кількість біженців із України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 30 вересня 2022 року досягла 4,18 млн.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Інтерфакс-Україна.

За місяць із 30 серпня зростання склало 214,3 тис. тоді як за попередні п'ять тижнів – близько 260 тис., ще п'ять тижнів раніше – близько 305 тис., а всього з кінця травня – близько 1,25 млн.

Найбільший приріст за останній місяць показали Польща (майже 56 тис.), Німеччина (близько 39 тис.), Чехія (близько 15 тис.), Великобританія, Румунія та Нідерланди (близько 11 тис.), проте в разі Нідерландів це зміна за два місяця.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,41 млн при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 6,43 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 4,47 млн.

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Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 709,15 тис. і 438,93 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що всього в Німеччині, де українцям було дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 997,9 тис. біженців з України, що приблизно на 26 тис. більше, ніж місяць тому. Виходячи з поданих даних, значна частина з них не зверталася за статусом тимчасового захисту в цій країні.

У Чехії ситуація, за інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув – 438,93 тис. із 439,04 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що ймовірно пов'язане з особливістю їхнього обліку та завершенням 90-денного терміну перебування в рамках безвізового режиму. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія – 67,06 тис. зі статусом з 80,5 тис. зафіксованих у країні біженців та Естонія – 35,46 тис. з 57,26 тис.

Італія, як і раніше, на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України – 157,61 тис. (зростання на 3,6 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 144,67 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Слідом ідуть Болгарія з показником – 136,16 тис. (зростання на 4,3 тис.), єдина у якої кількість зареєстрованих зі статусом тимчасового захисту набагато більша за кількість зафіксованих біженців з України – 56,73 тис, Великобританія – 131,7 тис. та Франція – 105 тис. (зростання на 8,5 тис.).

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також у Словаччині – 95,18 тис. (зростання на 4,8 тис.), Австрія – 82,45 тис., Нідерланди – 79,25 тис., Литва – 66,37 тис. (зростання на 3,1 тис.). Серед них також Швейцарія – 65,1 тис. (зростання на 5 тис.), Бельгія – 55,79 тис. та Ірландія – 54,82 тис. (зростання на 4,4 тис.), Португалія – 52,72 тис. (зростання на 3,1 тис.), а також згадана вище Румунія.

Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Швеція – 45,9 тис. (зростання на 3,2 тис.), Латвія – 40,67 тис., Фінляндія – 40,34 тис. (зростання на 3,7 тис.) тис.). У цій категорії також Данія – 33,16 тис., Угорщина – 30 тис., Норвегія – 27,85 тис. (зростання майже на 4 тис.), а також Естонія, про яку йшлося вище.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції – 19,41 тис., Хорватії – 18,33 тис. та на Кіпрі – 16,48 тис.

Крім того, у статистиці ООН про тимчасового захисту, що отримали статус, представлені біженці України в Словенії – 7,77 тис., Люксембурзі – 6,56 тис., Чорногорії – 6,49 тис., Ісландії – 1,64 тис., на Мальті – 1,42 тис., у Сербії та Косово – 0,98 тис. та Ліхтенштейні – 0,31 тис.

ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про набуття ними статусу: Туреччина (дані на 19 травня) – 145 тис., Молдова – 92,44 тис., Грузія – 26,14 тис., Азербайджан (дані на 12 серпня) – 4,22 тис., Північна Македонія – 5,82 тис., Албанія – 2,78 тис., Вірменія – 0,49 тис. та Боснія та Герцеговина – 0,23 тис.

Окремо ООН вказує Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2,41 млн (приріст за місяць – 357,93 тис.) та 16,7 тис. осіб. Згідно з інформацією ООН, в РФ зафіксовано всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – 14,22 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 27 вересня, з України з початку війни було зафіксовано 13,38 млн виїздів, тоді як в'їздів (без даних Угорщини, РФ та Білорусі та з 28 лютого) – 6,26 млн.

"З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогоднішній день це одна з найбільших криз переміщення людей у ​​світі. В Україні близько 7 млн ​​людей залишаються переміщеними внаслідок війни", – зазначає УВКБООН.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, у тому числі в Європі – 5 млн.