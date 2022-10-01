Витік газу на пошкодженому "Північному потоці-2" припинився, тиск у трубі стабілізувався
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Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" повідомила Данському енергетичному агентству про те, що на газопроводі припинився витік газу.
Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.
"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі "Північний потік – 2" досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився", – заявила компанія.
Як повідомлялося, витік газу з пошкодженого газопроводу "Північний потік-1" може припинитися в понеділок, 3 жовтня.
Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".
Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.
У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.
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Стало стабильно на уровне давления воды
Мабуть з Усть-Луги, прямо всередині труби, до місця пошкодження, направили дядю Ваню, зварювальника.
Він, рачки, по затопленій трубі, пройшов до датських територіальних вод, і, принесеною з собою ганчіркою, прибрав воду, і, під тиском зовнішньої води, "...невзирая на трудности...", заварив дірки.
А закони фізики кажуть, що тиск стабілізувався тому, що вода всередині труби і вода зовні мають одинаковий тиск. Тобто, труба заповнилась водою і тиск стабілізувався.
Витік газу у морі можливий лише тоді, коли його тиск є більшим від тиску водяного стовпа у цьому місці. Тоді відбудеться витік газу, далі компресори не справляються і вода заповнює трубу.
Я не газовик-спеціаліст, тому мої здогадки можуть бути далекими від правди.
козлячие потоки - всё.
наступил стабилиздец.
единственный вариант реанимации это закачивать воздух под огромным давлением (с двух сторон), чтоб вытеснить воду.
кацапы, вас заранее своевременно предупреждали, что это дурная затея строить газопроводы на дне моря.
и осталась ещё последняя путанская стройка, которая може не пережить, либо ненадолго пережить кацапского фюхрера.
2 кацапы в деньгах потеряли десятки а может и сотни миллиардов. это штраф за войну.
3 основной газопровод теперь проходит по нашей территории и у НАТО есть стимул активнее нас защищать.
4 в будущем значительно сократится количество желающих строить газопроводы по дну морей.
кацапы сейчас прокачивают газ.
вот пруф:
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
поэтому у НАТО теперь появился стимул активнее нам помогать.
и после войны кацапам нужно будет продавать ещё больше газа, чтоб выплачивать нам репарации.
у нас самые большие мощности по транспортировке. и даже если их повредят, то можно будет отремонтировать, потому что ГТС проходит по суше.