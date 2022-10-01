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Новини Енергетика
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Витік газу на пошкодженому "Північному потоці-2" припинився, тиск у трубі стабілізувався

Новини БізнесЦензор Енергетика

потік,північний

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" повідомила Данському енергетичному агентству про те, що на газопроводі припинився витік газу.

Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі "Північний потік – 2" досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився", – заявила компанія.

Як повідомлялося, витік газу з пошкодженого газопроводу "Північний потік-1" може припинитися в понеділок, 3 жовтня.

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Водой заполнился?
Стало стабильно на уровне давления воды
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01.10.2022 21:52
+5
Ну звичайно... без ремонту стабілізувати тиск в пошкодженому трубопроводі можуть тільки кацапи.
Мабуть з Усть-Луги, прямо всередині труби, до місця пошкодження, направили дядю Ваню, зварювальника.
Він, рачки, по затопленій трубі, пройшов до датських територіальних вод, і, принесеною з собою ганчіркою, прибрав воду, і, під тиском зовнішньої води, "...невзирая на трудности...", заварив дірки.
А закони фізики кажуть, що тиск стабілізувався тому, що вода всередині труби і вода зовні мають одинаковий тиск. Тобто, труба заповнилась водою і тиск стабілізувався.
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01.10.2022 22:47
+3
100%
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01.10.2022 22:46
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Водой заполнился?
Стало стабильно на уровне давления воды
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01.10.2022 21:52 Відповісти
100%
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01.10.2022 22:46 Відповісти
Ну звичайно... без ремонту стабілізувати тиск в пошкодженому трубопроводі можуть тільки кацапи.
Мабуть з Усть-Луги, прямо всередині труби, до місця пошкодження, направили дядю Ваню, зварювальника.
Він, рачки, по затопленій трубі, пройшов до датських територіальних вод, і, принесеною з собою ганчіркою, прибрав воду, і, під тиском зовнішньої води, "...невзирая на трудности...", заварив дірки.
А закони фізики кажуть, що тиск стабілізувався тому, що вода всередині труби і вода зовні мають одинаковий тиск. Тобто, труба заповнилась водою і тиск стабілізувався.
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01.10.2022 22:47 Відповісти
Ніби говорять про стабілізацію тиску газу у трубопроводі, тому тут закони фізики ні до чого Тут якісь закони містики.
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02.10.2022 00:31 Відповісти
"досягнуто стабільного тиску" без слова "газу" так що імовірність заповнення його водою цілком реальна і показують датчики саме тиск води на даній глибині...чого дуже хочеться...тобто триндець повний
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02.10.2022 07:55 Відповісти
Думаю, що датчики є лише на ділянках газопроводу, який знаходиться над водою. Говорили ж, що тиск впав до нуля. Хоча я того теж не розумію. Якщо труба у морі пошкоджена, то ніби повинна заповнитись водою. Свторюється корок. Тоді у надводній ділянці тиск газу буде таким, яким його створюють компресори. Це про технічний (стоячий) газ у Потоці-2.

Витік газу у морі можливий лише тоді, коли його тиск є більшим від тиску водяного стовпа у цьому місці. Тоді відбудеться витік газу, далі компресори не справляються і вода заповнює трубу.

Я не газовик-спеціаліст, тому мої здогадки можуть бути далекими від правди.
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02.10.2022 16:35 Відповісти
огромная благодарность неизвестным диверсантам.

козлячие потоки - всё.
наступил стабилиздец.
единственный вариант реанимации это закачивать воздух под огромным давлением (с двух сторон), чтоб вытеснить воду.
кацапы, вас заранее своевременно предупреждали, что это дурная затея строить газопроводы на дне моря.

и осталась ещё последняя путанская стройка, которая може не пережить, либо ненадолго пережить кацапского фюхрера.
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02.10.2022 10:07 Відповісти
А че ты радуешся? Газпром, шо с трубами, шо без труб прекратил подачу газа. А взорвали, что бы не платить миллиардые штрафы и неустойки. Взорванная труба- работает в пользу Газпрома, радоваться особо нечем.
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03.10.2022 11:43 Відповісти
1 очень символичное уничтожение.
2 кацапы в деньгах потеряли десятки а может и сотни миллиардов. это штраф за войну.

3 основной газопровод теперь проходит по нашей территории и у НАТО есть стимул активнее нас защищать.
4 в будущем значительно сократится количество желающих строить газопроводы по дну морей.
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04.10.2022 09:24 Відповісти
Ты либо тролль, либо невиглас. Зачем НАТО защищать трубу по которой не прокачивают газ? Нафтогаз подал на Газпром по причине невыполения обязательств по прокачке газа. Через Украину с августа Газпром не прокачивает газ. Все! Газпром кроме Венгрии и Сербии( которая не в НАТО) по Южному потоку, через Турцию НИКОМУ В ЕВРОПЕ газ больше не поставляет!
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04.10.2022 10:26 Відповісти
твои утверждения не совпадают с реальностьютью. учи матчасть.
кацапы сейчас прокачивают газ.
вот пруф:
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/

поэтому у НАТО теперь появился стимул активнее нам помогать.
и после войны кацапам нужно будет продавать ещё больше газа, чтоб выплачивать нам репарации.
у нас самые большие мощности по транспортировке. и даже если их повредят, то можно будет отремонтировать, потому что ГТС проходит по суше.
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04.10.2022 12:32 Відповісти
Вопросов больше не имею. Хлопец, иди лучше в футбол со сверстниками поиграй.
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04.10.2022 17:39 Відповісти
мальчик, если не разбираешься в матчасти, тогда не лезь во во взрослые серьезные разговоры.
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04.10.2022 18:08 Відповісти
Ты уже показал свою "обізнаність" , призывая не строить газопроводы по дню моря, как раз в тот момент, когда Дания и Польша открыли именно такой газопровод.
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04.10.2022 18:29 Відповісти
" в будущем значительно сократится количество желающих строить газопроводы по дну морей". Дядько пока ты эту муть писал, Норвегия через Данию окрыла НОВЫЙ газпровод в ПОЛЬШУ. По этому газопроводу газ будет поставляться и в Украину.
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04.10.2022 10:32 Відповісти
Чо за дичь они несут , как такое возможно Так получается и Курск можно было спасти
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02.10.2022 21:48 Відповісти
Нашій бабі полегшало. То кашляла, а тепер затихла.
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03.10.2022 10:24 Відповісти
 
 