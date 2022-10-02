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Новини Енергетика
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газ (7463) Нафтогаз (3155) опалення (485) Вітренко Юрій (264)

Україна наступного року може відмовитися від газу для опалення, – голова "Нафтогазу"

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення, і позитивний досвід у цьому напрямку демонструє Житомир.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проєктами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У даному випадку – це біомаса та RDF (refuse derived fuel, тверде вторинне паливо, фактично – побутове сміття, – ред.). Це економічно та екологічно вигідно", – зазначив Вітренко.

За його словами, йдеться про будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Їхня загальна потужність становитиме 50 мегават. Для цього залучають кошти від міжнародних партнерів.

Вітренко додав, що "Нафтогазу" економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть на цей опалювальний сезон.

"Ми хочемо встановлювати обладнання, яке потім буде працювати багато років на місцевій сировині, а це розвиток місцевого бізнесу і створення робочих місць", – додав очільник НАК.

Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
ну звичайно треба український газ продати за євро і собі в карман
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02.10.2022 16:30
+12
Вони шо там кокс їдять цілодобово)
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02.10.2022 15:29
+11
Хтось йому розкаже скільки реального часу за мирних умов потрібно для реалізації цих "васюків"?
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02.10.2022 16:58
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А коли ви с.ки відмовитеся від централізованого і переведене на автономне? Чи далі будемо обігрівати атмосферу?!
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02.10.2022 12:48 Відповісти
централизованное отопление по всем законам (физики) должно быть - я бы даже сказал - почти на порядок дешевле индивидуального. то, что это не так, то за это надо бы бить больно и сильно всех причастных (и их родственников) за все 30+ лет мудрого управления, пока это не стало бы так, по-ночам. ну а так - да, пока не дойдет, или народ не поумнеет, то мерзнуть и переходить на индивидуальное.
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02.10.2022 15:13 Відповісти
Йди на не габаритний кольоровий ***, москалю, зі своїм "дешевим" централізованим опаленням разом зі своїми тупорилими москальмькими законами фізики...
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03.10.2022 13:41 Відповісти
Централізоване опалення значно ефективніше. Проблема в ваших будинках, де ви собі не поставили ІТП (індивідувальний тепловий пункт). Ну і є ще проблема в тарифоутворенні, коли кінцеві роздрібні споживачі отримуюють штучно занижену вартість газу і електрики. У всьому світі оптовий клієнт має знижку, це в Україні тільки роздрібний клієнт купує за копійки.
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02.10.2022 17:55 Відповісти
Ви трішки заплуталися (( централізоване опалення - це не ІТП (( А основна проблема у відсутності теплоізоляції будинків - обігріти хрущовку , панельку та їм подібне лайно невдячна справа .
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02.10.2022 23:30 Відповісти
Пішов ти на *** зі своїм централізованим опаленням, ми вже майже тридцять років позбулися цього архаїзму і живемо спокійно у теплі і з гарячою водою цілий рік...
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03.10.2022 13:45 Відповісти
ти індивідуально поставиш собі котел для спалювання побутового сміття, клоун?
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02.10.2022 21:01 Відповісти
Уже давно би перейшли і найшли би альтернативи, якщо б повністю припинилось постачання газу, як і з пальним, нам з 2014 року розказували, що якщо ми припинимо купувати нафтопродукти з Білорусії та РФ, нашій економіці капець, ви його бачите той капець зараз?
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02.10.2022 13:51 Відповісти
Видно у вас зір 150% що на відміну від інших бачите нормальне функціонування економіки (( Де , шановний , нині бачить економіку ? (( У бюджеті України дірка розміром з Чумацький Шлях (( і якби не фінансування заходом - уже б тричі обіср@лися (( Кажете за рік можна знайти альтернативу газу (( - звичайно можна , спилявши мільярд божневтікових дерев (( був би такий простий шлях до альтернативної енергетики сиділа б Європа на газі за 3000 у.о. ((
Я не з неба упав і ще пам"ятаю як випилювали у 90-ті лісосмуги щоб школи і БК опалювати (( , то що - назад у минуле , бо термоядерна реакція поки що тільки некерована фінансово доступна , а дослідний реактор енергії витрачає більше аніж може виробити ? ((
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02.10.2022 22:58 Відповісти
Дірка в бюджеті наслідки війни, а не брак пального, країна успішно відмовилась від постачання пального з Білорусії та РФ.
В ЄС дебіли 30% спожитого газу спалюють для генерації електроенергії... ціна на електроенергію для споживачів прив'язана до ціни на газ... Якщо б відмовились від використання газу на електростанціях вони б могли нормально жити без російського імпорту...
Припустім не буде більше постачання газу з РФ, думаєте люди не найдуть альтернативи себе обігріти, буде біопаливо, пелети, дрова, вугілля, тощо...
В Китаї в кінці 1990 на початку 2000, працювало купу заводів, які газифікували вугілля, бо не було газу з РФ і економіка успішно розвивалась.
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Взагалі то дірка в бюджеті через відсутність сплати податків у запланованих об'ємах , а причин цього багато , у тому числі і вартість пального , а не його брак (( нині ми його купляємо дорожче аніж воно в Європі коштує бо до європейської вартості додаємо вартість транспортування в Україну ; білоруське коштувало приблизно половину від європейського і заперечити це може тільки повний дурень ((
Не будемо мірятися хто більший дибіл - європейці які до останнього мали дешевий газ чи ті хто їх так називає нічорта не петраючи у економіці і екології ((
Чи знайдуть люди чим себе обігріти ? (( знайдуть ! Питання ціни знахідки - ви в курсі вартості тонни пелет нині , або вугілля , назвете де те вугілля лежить мільйонами тонн на продаж і його не беруть ? Якщо маєте котел не в прибудові , а на кухні багатоповерхівки - хочу побачити як ви його пелетами чи вугіллям топити будете , а також як зрадіють ваші близькі якщо ви будинок переведете на опалення вугіллям , а котел десь у кімнаті стоїть суміжній із житловими ))
Дивлюся ви великий спец у розвитку китайської економіки і крекінгу ( здається так процес зветься ) вугілля (( Зїздіть до чайни і подивіться до чого вони навколишнє середовище довели своєю економікою , а тоді поговоримо про китайське економічне диво (( Ну і саме смішне - як так у китайців було все красиво з вугіллям - чому ж вони на газ перейшли ? ))
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03.10.2022 16:05 Відповісти
Нужно больше АЭС строить и переходить на эдектроотопление и оно будет дешевым! И плиты переводить с газа на электро. Больше АЭС надо строить!!!
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02.10.2022 14:34 Відповісти
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02.10.2022 17:30 Відповісти
Запорожскую отбивать надо и строить не придется
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02.10.2022 19:05 Відповісти
шли 100-доларового калібру! я дам свій PayPal!
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02.10.2022 23:22 Відповісти
у 100 баксового віддача велика - якщо зуби іще власні - не ризикуй , імпланти нині дорогуваті
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02.10.2022 23:33 Відповісти
Патроны на кацапню лучше потрать.или ты дурик считаешь что строить атомные вместо отжатых хороший вариант?
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03.10.2022 07:55 Відповісти
В Канаде, насколько мне известно, в быту природный газ вообще не используется.
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02.10.2022 20:36 Відповісти
У Африці взагалі не знають що воно таке - газ , умиваються сечею корів і молоко п"ють розводячи кров"ю , чому б досвід не перейняти (( Якщо такий вже великий спец щодо опалення в Канаді - чим топити у степових районах України якщо вугільні шахти майже всі у зоні бойових дій або на окупованих територіях а навколо чисте поле ?
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02.10.2022 23:06 Відповісти
Ви в курсі вартості нового реактора від вестінхауза , термінів його будівництва і вартості експлуатації ? Якщо так - прайс у студію ! Ознайомимося із вартістю мегаватта (( Пи . си. нині у Європі вартість електроенергії зросла утричі - подивимося яка у нас наступного року буде і вишенька на тортик - хочу побачити енергомережі які витримають перехід на електроопалення і тих українців що зможуть вартість цього підключення оплатити (( Чи вам тоді аби субсидію на усі забаганки дали ? ((
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02.10.2022 23:13 Відповісти
Одразу видно ділетанта з смарт-кладовки.
Електроопалення В РАЗИ дорожче такого на газу.
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03.10.2022 08:43 Відповісти
Если построить больше АЭС, будет много дешевого электричества, образуется профицит, профицит электричества сделает цену электричества очень дешевой.
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03.10.2022 10:18 Відповісти
Не с нашими чиновниками.
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03.10.2022 12:36 Відповісти
Одразу видно дебіла який на газу...
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03.10.2022 13:49 Відповісти
да, но это пока что. и в ес может быть уже и нет, можно кстати подсчитать. 1квт\ч =3,7 мдж , 1 куб газа = 37 мдж, разница плюс-минус в 10 раз (гугл). киловатт в ес минимум 0.2 евро, газ максимум (пока) 1,5. но поскольку Хйло подорвал свои трубы то скоро наверное вырастет. так что если электрика не привязана к газу то таки греться проводами станет выгоднее.
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03.10.2022 14:45 Відповісти
100% підтримую! А централізоване опалення заборонити як нацистів і рашистів на законодавчому рівні...
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03.10.2022 13:48 Відповісти
Вони шо там кокс їдять цілодобово)
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02.10.2022 15:29 Відповісти
Мабуть іще ним і клізми собі роблять ((
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02.10.2022 23:07 Відповісти
Только очень богатые или идиоты могут сжигать газ для коллективного отопления. Дрова/уголь и то что выше намного дешевле, Германия спрыгивает с газа и возвращает уголь, как в 80х+
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02.10.2022 16:12 Відповісти
В Германии зимой и так находиться было невозможно - воняло бурым углем шо форточку не откроешь! А теперь они еще и полностью на него перейдут?
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02.10.2022 23:24 Відповісти
И тут Остапа понесло... Нью-Васюки, бл.... Шо ж ты красть-то будешь, мил человек? Биомассу?
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02.10.2022 16:18 Відповісти
Он будет красть что и крал - украинский газ, который вдвое калорийнее кацапского, и который он продает в ЕС по 1000+ долларов за тысячу кубов! А нам предлагает топить кизяками!
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02.10.2022 23:25 Відповісти
ну звичайно треба український газ продати за євро і собі в карман
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02.10.2022 16:30 Відповісти
Прощай комфортне життя
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02.10.2022 16:38 Відповісти
Хтось йому розкаже скільки реального часу за мирних умов потрібно для реалізації цих "васюків"?
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02.10.2022 16:58 Відповісти
Житомир вже впроваджує, а такі як ти будуть сидіти час рахувати.
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02.10.2022 21:02 Відповісти
..почекаємо коли Бердичів впровадить! тільки тоді буде сенс!
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02.10.2022 23:27 Відповісти
Хочете залишити сєпара Фірташа, Коломойшу та низку інших кандидатів на шибеницю безнадприбутків за спекуляцію газом ⁉️
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02.10.2022 17:20 Відповісти
УКРАЇНА ПОВИННА ВІДМОВИТИСЬ ВІД КОРМУШКИ ОЛІГАРХІВ - ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ І ПОДАЧІ ГОРЯЧОЇ ВОДИ - все це повинно бути у кожному домі і домоволодінні, автономні котельні. Але ж це серпом по яйцям всій нащій олігархії і чиновникам, депутатам
які їм прислуговують: навіть зниження температури опалення чи горячої води на один
градус приносить мільоні або міліардні прибутки у їх кишені кожен рік, а люди як ті
вівці мовчки спостерігають як їх стрижуть по платіжкам
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02.10.2022 17:28 Відповісти
ну значит проблема не в централизованном отоплении а все же в олигархах\хреновом управлении и т.п. - нет? значит проблемы это не решит. будете платить за лес\уголь\электрику\пользование землей (где растут ваши же дрова)\чтото еще сколько скажут и минус сколько-там процентов эффективности. в общем - еще дороже.
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03.10.2022 14:52 Відповісти
Проблема як раз у централізованій подачі тепла і горячої води і є.
Мало того що у людини немає вибору яку температуру тепла отримувати у квартиру,
регулювати неможливо, так ще на цьому міліарди заробляють олігархі і депутати які
їм прислужують у ВР. Все повинно бути автономно, тим паче що 30 % мінімум всього
тепла втрачається по дорозі.
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03.10.2022 15:32 Відповісти
да, выбора нет и это конечно дно. крепостное право фактически. право отключаться и замерзнуть или моржевать\греться как хочешь должно быть обязательно. а то навязанные услуги\нет конкуренции и т.п. это не капитализм конечно. но факт есть факт централизованная подача (тепла) - самая эффективная и должна быть дешевле чем любое индивидуальное отопление на дровах\угле, возможно даже газе (хотя там не факт спалить то же количество газа дома или на станции как-то все равно, но оптом всегда должно быть дешевле по идее). а у нас получается все наоборот плюс еще за обслуживание труб, в общем взяли самое худшее от коммуняк и от буржуев и слепили хз что.
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03.10.2022 16:41 Відповісти
На одній тільки заміні труб по вім містам України і ремонтних роботах заробляє як місцева влада, так і виробники труб. Про заробітках олігархів на тарифах вже писав. У кожному домі повина бути свою котельня - це зменшить затрати держави на підігрів води яка холоне по дорозі до споживача і зменше затрати на утримання зайвих магістралей.
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03.10.2022 17:02 Відповісти
то есть оставить то что есть но платить еще кочегару\покупать топливо + построить котельную, насосы какие-то там наверное на электрике, все это шумит дымит гудит, и все равно принудительно брать бабло с тех кто не хочет греться? при совке имхо немного считали чтобы было эффективно и лишнего не было. сейчас капитализм - имхо, разрешить всем всё, а там эволюция покажет (или нет). может греть и не надо совсем - глобальное потепление же. может народу в шубах спать сподручнее.
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03.10.2022 17:30 Відповісти
Залишити прийдеться хоча для того щоб холона вода заходила у багатоповерхівку, котельні у кожному домі це майбутнє.
Чому вони повинні диміти, зараз вибор обладнання для котельних великий, бо не совок.
Котельні працюють на чому завгодно і при цьому не забруднюють повітря так як ТЕЦ, тому що фіксують вироблену енергію, а не спалюють ії в поітря як на державних ТЕЦ.
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03.10.2022 17:43 Відповісти
котельные которые "работают на чем угодно" по определению загрязняют воздух похлеще любой тэс, даже совковой без фильтров. поинтересуйтесь, для каждого вида топлива нужно свое количество кислорода, причем эффективное сжигание идет при конкретных (высоких) температурах. почему к примеру когда кацапы захватили антрацитовый уголь на Донбассе везде тупо не стали палить любой другой (там, волынский или какой)? потому что не так все просто.
газовое индивидуальное отопление на сегодня (в смысле 21 век, но без Хйла) имхо самое то. есть пути доставки в каждый дом, сжигаем топливо и получаем тепло именно там, где надо, потерь\утечек почти нет, потому что опасно. но поскольку война, ископаемое топливо накрывается медным тазом и вообще дикие проблемы на ровном месте то нужно что-то думать. имхо, или биометан или спиртопровод в каждый дом. ну или убрать эти (30%?) потери на трубах повсемесно и как-то разрешить каждому включать\выключать тепло, вывести подводы батарей из квартир, каждый пусть заказывает мощность мегаджоули, тэс фигачит нужное давление в трубы и т.п. ну или если электричеством - правда придется кучу меди достать, а то с нашим мудрым народом совковые линии не потянут обогрев.
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03.10.2022 18:43 Відповісти
Дискувати з прибічником совкового центрального опалення важаю за дебілізм
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04.10.2022 00:16 Відповісти
Дивні проекти, які будуть нерентабельні так як не зможуть конкурувати зі штучно дотованим газом і електрикою АЕС, яку продають за копійки (без врахування відновлення блоків).
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02.10.2022 17:57 Відповісти
"До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення, "

Цікаво, в яке крісло ти всунеш свою дупу , якщо в тебе відберуть газову контору?
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02.10.2022 18:18 Відповісти
Амбіційна заява, тільки Вітренко "забув" додати що це стосується централізованого опалення. Цей проєкт на десятки мільярдів доларів
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02.10.2022 18:29 Відповісти
Не вірю!!!
На чому тоді вони заробляти будуть? Власний видобуток газу кожний рік зменшується, а тут ще й від імпорту треба буде відмовлятися. Звідки тоді захмарні заробітки і не менш захмарні премії?
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02.10.2022 19:48 Відповісти
Ахахаха, ви тільки вдумайтесь у весь цей звіздєц від Zeкоманди. за минулу зиму, клоуни пограбували нафтогаз - грошей на закупівлю газу тупо немає.кредитори не дають грошей, бо знають куди поділися попередні кредити. І замість того аби якось вирішувати кредитне питання, рахіти із кварталу95 пропонують нам просто перестати використовувати газ. Це просто геніально! Браво.
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02.10.2022 20:39 Відповісти
интересно-интересно... а котельные в городах-миллионниках на бздо переведешь? где взять деньги на перепланировку и переделку всего жилого фонда под другой вид обогрева??? или просто - отключить газ и ****есь конем!!!
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02.10.2022 21:09 Відповісти
Ну ти і молодець ! Пару постів вище лайкаєш коменти про АЕС а тут вже шумиш на що котельні у мільйонниках переводити (( Ти або хрестик зніми , або .......
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02.10.2022 23:19 Відповісти
ану ану где??? там где надо отбивать ЗАЭС?
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02.10.2022 23:24 Відповісти
Ти ж грамотна людина - там же суть не відбивати , а що вона нас усіх обігріє (( так що не викручуйся коли вляпався !
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02.10.2022 23:36 Відповісти
не надо прилеплять то шо вам захотелось прочитать между строк...
не надо! ибо вы прочли как обогреет, а я как захваченную срусней...
и пусть греет!!! разве это поменяет всю систему отопления в городах-миллионниках моментально на электрическую????
все! не хочу ввязываться в спор... ибо вы однобоко судите...и видите то что хотите видеть, а не то о чем сказано...
прицепитесь к кому нибудь другому... ...мне лень...
тихой ночи...вам, без сирен...
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02.10.2022 23:44 Відповісти
Цей ворюга не хоче сказати скільки газу добуває Україна і скільки його розкрадається.
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02.10.2022 21:48 Відповісти
Одне з двох.
Або людина хвора на голову,
або дуже прокралася.
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02.10.2022 22:05 Відповісти
перше , друге до нього вже зробили ((
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02.10.2022 23:21 Відповісти
Або хрестика зніми, або труси вдягти!!!
Украінці живуть реаліями, а не хотелками олігархів, але ж є і виключення!! Наприклад, брат Голохвастова, говнобородько на веліке від каламойськага!!
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03.10.2022 00:50 Відповісти
Украина добывает 15 миллрд.куб. этого достаточно для обогрева населения , а то надра которые принадлежат народу присваивают себе и продают по 1, 5 тыс.$ за 1т тыс.куб положив себе в кармани 22, 5 миллрд. $, а народу предлагают потратить на "мусорные" технологии вогнав страну в очередной раз в долги когда технологиями во всем мире занимается бизнес , а не бюджет. А чего можно ожидать от коррупционера-сына социалистки - мама лопшает а сына крадет и не просто крадет а крадет в особо мега размерах. Надо этого деятеля поближе переселить, к выхлопной трубе по переработке мусора ,пусть проверяет вредные выбросы , а сидит в Нафтогазе.
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03.10.2022 01:29 Відповісти
Геніально!
Але.... Що скаже Грета?
Навіть школярам відомо, що шкідливі викиди від спалювання сміття або біомаси в десятки і сотні разів перевищують такі при спалюванні природнього газу.
Ето мешкає в Києві на Позняках та в Бортничах, дуже добре це знають.
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03.10.2022 08:41 Відповісти
Яблучко від яблуні не далеко падає.
Син в мамашу пішов - конотопську відьму.
Коли до пердяка приєднати приєднати приспособу для збирання газу, то можна за рік назбирати скільки газу? А потім екскременти не змивати в унітаз, а збирати в 3-х літрову банку і теж можна отримати газ. Ще потрібно мочу збирати, при виділенні вона має 36,7 С, так в ємкість і хай остиває під ковдрою. Можна багато ще вигадати прибомбасів.

Потрібна бути загальна державна програма по опаленню житла і всього іншого, де чітко і зрозуміло розписано, як відбувається даний процес. Звичайно, отримувати надприбутки на опаленні ніхто не буде,
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03.10.2022 08:45 Відповісти
передайте хтось цьому наркоману, щоб перестав нюхати і просто проїхався по Київській області

хай побаче, скільки приватних господарств - на опаленні газом і прикине, скільки вартуватиме переобладнання, а заодно - де брати стільки біосміття... я вже мовчу про чадіння і екологію, якщо всі почнуть дровами топити
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03.10.2022 10:38 Відповісти
походу он имел ввиду что они центральные котельни топили газом для отопления... это конечно немного тупо, но вероятно распилы были ************ и без них было никак. поставить газовое индивидуальное отопление всем по-дешевке за 30 лет видимо жадность не позволила. а так грели воду, она потом остывала, насколько и где всем пофигу, списали наверное по несколько бюджетов Украины и в долги записали.
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04.10.2022 05:35 Відповісти
Економічно вигідно це сланцевий газ добувати і забезпечувати і себе і партнерів. Але бачу цим питанням ніхто не займається. А просувають якісь сумнівні проекти на яких можна відмити чимало коштів.
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Ідея про відмову від опалення газом правильна. І загалом - про перехід на відновлювані джерела енергії. Однак наскільки реалістично здійснити саме такий проект?
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10.10.2022 04:32 Відповісти
Зараз опалення - це обігрівання великих об'ємів з великими площами теплообміну.
Чим менший об'єм треба обігрівати і чим менша площа теплообміну цього об'єму, тим менше енергії потрібно на цей процес.

В ідеалі, якби нам не потрібно було обігрівати нічого, окрім своїх тіл, то... наші домашні тваринки і рослинки замерзли би в мороз. - Та і їх можна обігрівати індивідуально.

Як це можна здійснити?

Коли замість звичного одягу у нас будуть скафандри, в яких не жарко влітку, не холодно в мороз і можна гуляти як по Місяцю у вакуумі, так і по Марсу при -30*С і тиску в 1% від земного, або ж по Титану при -100 ~ -200 *С,

тоді люди зможуть не тратити зайву енергію на опалення і жити просто на вулиці... або в пустелі... або в Арктиці чи Антарктиці... або в океані (близько поверхні). Або в будинках без опалення.

... І, так, без подібних зручних і універсальних скафандрів навряд чи вдасться успішно колонізувати інші планети.
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10.10.2022 04:45 Відповісти
 
 