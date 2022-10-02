Україна наступного року може відмовитися від газу для опалення, – голова "Нафтогазу"
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До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення, і позитивний досвід у цьому напрямку демонструє Житомир.
Про це під час брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Укрінформ.
"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проєктами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У даному випадку – це біомаса та RDF (refuse derived fuel, тверде вторинне паливо, фактично – побутове сміття, – ред.). Це економічно та екологічно вигідно", – зазначив Вітренко.
За його словами, йдеться про будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Їхня загальна потужність становитиме 50 мегават. Для цього залучають кошти від міжнародних партнерів.
Вітренко додав, що "Нафтогазу" економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть на цей опалювальний сезон.
"Ми хочемо встановлювати обладнання, яке потім буде працювати багато років на місцевій сировині, а це розвиток місцевого бізнесу і створення робочих місць", – додав очільник НАК.
Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
Я не з неба упав і ще пам"ятаю як випилювали у 90-ті лісосмуги щоб школи і БК опалювати (( , то що - назад у минуле , бо термоядерна реакція поки що тільки некерована фінансово доступна , а дослідний реактор енергії витрачає більше аніж може виробити ? ((
В ЄС дебіли 30% спожитого газу спалюють для генерації електроенергії... ціна на електроенергію для споживачів прив'язана до ціни на газ... Якщо б відмовились від використання газу на електростанціях вони б могли нормально жити без російського імпорту...
Припустім не буде більше постачання газу з РФ, думаєте люди не найдуть альтернативи себе обігріти, буде біопаливо, пелети, дрова, вугілля, тощо...
В Китаї в кінці 1990 на початку 2000, працювало купу заводів, які газифікували вугілля, бо не було газу з РФ і економіка успішно розвивалась.
Не будемо мірятися хто більший дибіл - європейці які до останнього мали дешевий газ чи ті хто їх так називає нічорта не петраючи у економіці і екології ((
Чи знайдуть люди чим себе обігріти ? (( знайдуть ! Питання ціни знахідки - ви в курсі вартості тонни пелет нині , або вугілля , назвете де те вугілля лежить мільйонами тонн на продаж і його не беруть ? Якщо маєте котел не в прибудові , а на кухні багатоповерхівки - хочу побачити як ви його пелетами чи вугіллям топити будете , а також як зрадіють ваші близькі якщо ви будинок переведете на опалення вугіллям , а котел десь у кімнаті стоїть суміжній із житловими ))
Дивлюся ви великий спец у розвитку китайської економіки і крекінгу ( здається так процес зветься ) вугілля (( Зїздіть до чайни і подивіться до чого вони навколишнє середовище довели своєю економікою , а тоді поговоримо про китайське економічне диво (( Ну і саме смішне - як так у китайців було все красиво з вугіллям - чому ж вони на газ перейшли ? ))
Електроопалення В РАЗИ дорожче такого на газу.
які їм прислуговують: навіть зниження температури опалення чи горячої води на один
градус приносить мільоні або міліардні прибутки у їх кишені кожен рік, а люди як ті
вівці мовчки спостерігають як їх стрижуть по платіжкам
Мало того що у людини немає вибору яку температуру тепла отримувати у квартиру,
регулювати неможливо, так ще на цьому міліарди заробляють олігархі і депутати які
їм прислужують у ВР. Все повинно бути автономно, тим паче що 30 % мінімум всього
тепла втрачається по дорозі.
Чому вони повинні диміти, зараз вибор обладнання для котельних великий, бо не совок.
Котельні працюють на чому завгодно і при цьому не забруднюють повітря так як ТЕЦ, тому що фіксують вироблену енергію, а не спалюють ії в поітря як на державних ТЕЦ.
газовое индивидуальное отопление на сегодня (в смысле 21 век, но без Хйла) имхо самое то. есть пути доставки в каждый дом, сжигаем топливо и получаем тепло именно там, где надо, потерь\утечек почти нет, потому что опасно. но поскольку война, ископаемое топливо накрывается медным тазом и вообще дикие проблемы на ровном месте то нужно что-то думать. имхо, или биометан или спиртопровод в каждый дом. ну или убрать эти (30%?) потери на трубах повсемесно и как-то разрешить каждому включать\выключать тепло, вывести подводы батарей из квартир, каждый пусть заказывает
мощностьмегаджоули, тэс фигачит нужное давление в трубы и т.п. ну или если электричеством - правда придется кучу меди достать, а то с нашим мудрым народом совковые линии не потянут обогрев.
Цікаво, в яке крісло ти всунеш свою дупу , якщо в тебе відберуть газову контору?
На чому тоді вони заробляти будуть? Власний видобуток газу кожний рік зменшується, а тут ще й від імпорту треба буде відмовлятися. Звідки тоді захмарні заробітки і не менш захмарні премії?
не надо! ибо вы прочли как обогреет, а я как захваченную срусней...
и пусть греет!!! разве это поменяет всю систему отопления в городах-миллионниках моментально на электрическую????
все! не хочу ввязываться в спор... ибо вы однобоко судите...и видите то что хотите видеть, а не то о чем сказано...
прицепитесь к кому нибудь другому... ...мне лень...
тихой ночи...вам, без сирен...
Або людина хвора на голову,
або дуже прокралася.
Украінці живуть реаліями, а не хотелками олігархів, але ж є і виключення!! Наприклад, брат Голохвастова, говнобородько на веліке від каламойськага!!
Але.... Що скаже Грета?
Навіть школярам відомо, що шкідливі викиди від спалювання сміття або біомаси в десятки і сотні разів перевищують такі при спалюванні природнього газу.
Ето мешкає в Києві на Позняках та в Бортничах, дуже добре це знають.
Син в мамашу пішов - конотопську відьму.
Коли до пердяка приєднати приєднати приспособу для збирання газу, то можна за рік назбирати скільки газу? А потім екскременти не змивати в унітаз, а збирати в 3-х літрову банку і теж можна отримати газ. Ще потрібно мочу збирати, при виділенні вона має 36,7 С, так в ємкість і хай остиває під ковдрою. Можна багато ще вигадати прибомбасів.
Потрібна бути загальна державна програма по опаленню житла і всього іншого, де чітко і зрозуміло розписано, як відбувається даний процес. Звичайно, отримувати надприбутки на опаленні ніхто не буде,
хай побаче, скільки приватних господарств - на опаленні газом і прикине, скільки вартуватиме переобладнання, а заодно - де брати стільки біосміття... я вже мовчу про чадіння і екологію, якщо всі почнуть дровами топити
немноготупо, но вероятно распилы были ************ и без них было никак. поставить газовое индивидуальное отопление всем по-дешевке за 30 лет видимо жадность не позволила. а так грели воду, она потом остывала, насколько и где всем пофигу, списали наверное по несколько бюджетов Украины и в долги записали.
Чим менший об'єм треба обігрівати і чим менша площа теплообміну цього об'єму, тим менше енергії потрібно на цей процес.
В ідеалі, якби нам не потрібно було обігрівати нічого, окрім своїх тіл, то... наші домашні тваринки і рослинки замерзли би в мороз. - Та і їх можна обігрівати індивідуально.
Як це можна здійснити?
Коли замість звичного одягу у нас будуть скафандри, в яких не жарко влітку, не холодно в мороз і можна гуляти як по Місяцю у вакуумі, так і по Марсу при -30*С і тиску в 1% від земного, або ж по Титану при -100 ~ -200 *С,
тоді люди зможуть не тратити зайву енергію на опалення і жити просто на вулиці... або в пустелі... або в Арктиці чи Антарктиці... або в океані (близько поверхні). Або в будинках без опалення.
... І, так, без подібних зручних і універсальних скафандрів навряд чи вдасться успішно колонізувати інші планети.