Україна експортувала 5,5 мільйона тонн аграрної продукції за два місяці дії "зернової угоди"

Під час реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у серпні-вересні відправлено 241 судно із 5,5 млн тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що у вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів – майже в 3 рази.

Окрім цього, у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН уже вийшли 4 судна з понад 120 тис. тонн пшениці для населення Ефіопії, Ємену та Афганістану. Найближчим часом до Чорноморська зайде п’яте судно під завантаження 30 тис. пшениці для Сомалі.

Загалом до країн Африканського континенту було відправлено майже 1 мільйон тонн зерна.

"Наявність українського зерна на світових ринках позитивно впливає на рівень цін. Так вартість пшениці на європейських та американських ринках суттєво впала. Продовольство стає доступнішим для тих, хто знаходиться за крок від гуманітарної катастрофи", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також у Мінінфраструктури повідомили, що 1 жовтня із одеських портів вийшло ще 11 суден із 217,6 тис. тонн агропродукції на борту.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".