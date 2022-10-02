"Газпром" припиняє поставки газу до Італії

Російський "Газпром" 1 жовтня припинив поставки газу в Італію.

Про це повідомила пресслужба італійської енергетичної компанії Eni.

"Газпром" повідомив, що не може підтвердити запитувані на сьогодні обсяги газу, заявивши, що постачання через Австрію неможливе. Тому сьогодні постачання російського газу для Eni через пропускний пункт у Тарвізіо буде на нулі. Eni надасть оновлення, якщо постачання відновлять", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише "Комерсант", "Газпром" пояснив, що не зміг здійснити постачання 1 жовтня до Італії, оскільки австрійський оператор відмовився підтверджувати транспортування заявленого обсягу. Відмова відбулася через регулятивні зміни, які сталися в Австрії наприкінці вересня.

У "Газпромі" додали, що працюють над вирішенням проблеми разом із італійськими покупцями.

Як повідомлялося, у травні італійська Eni погодилась відкрити рахунок в рублях для оплати російського газу попри позицію Єврокомісії. Однак наприкінці серпня "Газпром" скоротив постачання газу до Італії – із 27 млн куб. м до 20 млн куб. м. У Eni вважають, що Італія проживе без російського газу, якщо зима буде теплою. Влада країни планує відмовитися від російського газу до другої половини 2024 року.

Нагадаємо, що з 31 серпня газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" був зупинений, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.