СБУ викрила схему розмитнення вантажівок на Житомирській митниці, збитки бюджету становили 40 мільйонів

Співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook.

Зазначається, що до організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту "Житомир-центральний" і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного.

"Зловмисники штучно "омолоджували" рік випуску імпортованих вантажівок і таким чином ухилялись від сплати встановлених митних платежів. Незаконна діяльність завдала збитки бюджету у розмірі майже 40 млн грн через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість", – йдеться у повідомленні.

Так, учасники схеми подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти з відкорегованими датами виробництва автомобілів. При цьому головні державні інспектори митниці не здійснювали належну перевірку цих документів і "гарантували" безперешкодне митне оформлення вантажівок.

На кожному авто зловмисники "економили" від 90 до 750 тис грн, залежно від об’єму двигуна.

Під час обшуків правоохоронці виявили звітну документацію із доказами протиправних дій.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.