Олігархи, чиновники, пропагандисти: РНБО затвердила санкції проти 3600 осіб та компаній з РФ

Рада національної безпеки та оборони 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшли понад 3600 осіб, серед яких російські олігархи, чиновники, пропагандисти, артисти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема у списку фігурують:

діти та родичі президента РФ Владіміра Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади РФ;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил РФ;

представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – так званих "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджені й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки до РНБО.

Як повідомлялося, РНБО 30 вересня ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".