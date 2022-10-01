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Олігархи, чиновники, пропагандисти: РНБО затвердила санкції проти 3600 осіб та компаній з РФ

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россия,санкции

Рада національної безпеки та оборони 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшли понад 3600 осіб, серед яких російські олігархи, чиновники, пропагандисти, артисти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема у списку фігурують:

  • діти та родичі президента РФ Владіміра Путіна та його близького оточення;
  • представники регіональних еліт та влади РФ;
  • олігархи та їхнє близьке оточення;
  • артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
  • колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу збройних сил РФ;
  • представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – так званих "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджені й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки до РНБО.

Як повідомлялося, РНБО 30 вересня ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".

Автор: Юлiя Недашківська
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В цьому випадку кажуть краще пізно ніж ніколи.
Нажаль втрачено сім місяців дорогоцінного часу, бо "хотел дагаварітся пасєрєдіне". Нажаль.
Та маємо хоть якісь кроки. Зараз потрібно контролювати як будуть здійснювати націоналізацію та хто буде контролювати цей жирний процес!
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01.10.2022 18:02 Відповісти
Пока ЕС и американцы не дают поджопник Зеленскому ничего не продвигается. Интересно, в этом списке есть абрамович. Если есть, то как арахамия будет с ним расплачиваться. Всю эту украинскую банду нужно гнать. Они все Продажные коррумпированные твари
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01.10.2022 19:44 Відповісти
Украина сразу должна конфисковать все имущество России. я думал это было сделано сразу. Что за прикол??? это власть настолько бестолковая и предательская, что ничего не конфисковала и просит Запад конфисковать все деньги России и передать Украине, а сама ничего не сделала... Это позор власти!
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02.10.2022 04:34 Відповісти
еще нужно сделать суд реформу так как эти шлюхи все порешают , нужно уволить ВСЕХ прокуроров, как бесполезное говно и наконец заставить СБУ ловить шпионов а не бухгалтеров
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02.10.2022 10:13 Відповісти
клоун продолжает крышевать кацапскую гундяйской секту - наиболее организованную и отмороженную кацапскую агентуру в Украине.
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02.10.2022 11:04 Відповісти
Коротше план такий: кожні півроку Зеленський подає заявку в НАТО, а російських олігархів додають в списки РНБО - і таким чином можна сцяти щасливим представникам електорату в очі не зупиняючись, при цьому нічого не роблячи
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02.10.2022 14:02 Відповісти
ще й року війни не минуло, а вже й санкції дозріли!...
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03.10.2022 01:27 Відповісти
 
 