До програми "Доступні ліки" з початку війни приєдналися близько 80 аптечних мереж, – НСЗУ

Із початку війни до програми реімбурсації "Доступні ліки" увійшли близько 80 аптечних мереж.

Про це повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Для нас стало дуже цінним те, що аптеки виявили бажання зайти в програму реімбурсації під час війни. Із березня ми уклали договори ще з 80 аптечними мережами, і це означає, що додалося 461 нова аптека й аптечний пункт, де пацієнти можуть отримати доступні ліки та інсулін", – сказала Гусак.

Вона повідомила, що наразі у програмі бере участь 1 361 аптечнй заклад, які сумарно мають по країні мережу з понад 12,5 тис. місць продажу.

Раніше повідомлялося, що з початку року аптеки, які беруть участь у програмі, отримали відшкодування від Національної служби здоров’я за відпущені лікарські засоби, включно з препаратами інсуліну, на близько 1,5 млрд грн.