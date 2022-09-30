Кабмін перерозподілив 47 мільйонів на виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще в неволі

Кабінет міністрів України перерозподілив майже 47 млн грн на забезпечення виплат звільненим із полону українцям та тим, хто ще в неволі.

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабміну 30 вересня.

Зокрема, збільшені видатки на виплати одноразової грошової допомоги особам, які були позбавлені свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації.

Також ці кошти будуть спрямовані на виплати для отримання правової допомоги родинам осіб, які досі незаконно утримуються за ґратами через їхню громадську, політичну або професійну діяльність.