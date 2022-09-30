Мінфін Росії визнав зростання дефіциту держбюджету через "нові завдання"

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками 2022 року швидше за все перевищить прогнозовані раніше 0,9% ВВП.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, пишуть "Вєдомості".

"Цифра, швидше всього, підросте, ви праві. Нові завдання виникають в поточному році", – сказав чиновник.

За словами Сілуанова, "нові завдання" у тому числі пов'язані з технологічним суверенітетом, а також з розвитком інфраструктури та підтримкою підприємництва.

Водночас він підтвердив плани збільшити оподаткування доходів, які російські експортери отримують від високих цін на світових ринках, насамперед, на газ, нафту та мінеральні добрива.

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Як повідомлялося, за попередніми оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії мав скласти як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

При цьому Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.