Нацбанк анонсував обмін ще $100 мільйонів та 100 мільйонів євро готівкою для підкріплення кас банків

Національний банк України 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків.

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

"НБУ у понеділок, 3 жовтня, вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та 100 млн євро. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення", – йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що попередні заходи банку вже мали позитивний ефект, зокрема, кількість банків-учасників відповідних операцій скоротилася, а залишки готівкової інвалюти за системою зросли.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

В НБУ обіцяли, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно.