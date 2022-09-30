Нацбанк встановив новий порядок надання електронних грошей

Національний банк України встановив новий порядок надання емітентами електронних грошей (банками та небанківськими установами) фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, зокрема відкриття та обслуговування електронних гаманців.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №210 від 29 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Нагадаємо, що закон "Про платіжні послуги" надав право небанківським надавачам платіжних послуг здійснювати випуск електронних грошей. До цього емітентами електронних грошей могли бути лише банки.

Із метою уніфікації вимог до такої діяльності Національний банк, зокрема:

встановив вимоги до порядку здійснення випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними;

зобов’язав емітента здійснювати формування номера електронного гаманця за міжнародним стандартом IBAN та встановив вимоги до режиму використання електронних гаманців;

запровадив вимоги до договору, який укладається між емітентом та споживачем або користувачем, з метою посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.

У Нацбанку нагадали, що з 24 лютого 2022 року Національний банк тимчасово призупинив операції з випуску та розповсюдження електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима.